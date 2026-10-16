حزب دمکرات کردستان عراق ریاست آکادمی نظامی عراق را به دست گرفت

سرتیپ نذیر عاصم آغا، با اعلام آغاز به کار خود به‌عنوان رئیس آکادمی نظامی عراق، از برنامه‌اش برای ارتقای سطح آموزش نظامی و توسعه دانشکده‌های نظامی این کشور خبر داد. وی انتصاب خود را حاصل پیشنهاد مسعود بارزانی و امضای علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، عنوان کرد.

وی در این‌باره نوشت: «به پیشنهاد مسعود بارزانی و با امضای علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، فعالیت خود را به‌عنوان رئیس آکادمی نظامی عراق آغاز کردم.

در سمت جدید، با تمام توان خود تلاش خواهم کرد روند آموزش نظامی را به بالاترین سطح ممکن برسانم. هدف اصلی من ارتقای سطح دانشکده‌های نظامی به بالاترین استانداردهاست تا از نظر علمی و نظامی هم‌تراز آکادمی‌های پیشرفته جهان باشند و مایه افتخار همگان شوند.»