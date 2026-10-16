به گزارش کردپرس، معصومه صفایی، معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست، در دیدار با خشایار صنعتی، فرماندار بوکان، و امیر احمدی، شهردار این شهر، با حضور آروین بادینی، مشاور امور جوانان فرماندار، راهکارهای تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای حفاظت از میش‌مرغ (Otis tarda)، گونه‌ای در معرض خطر انقراض، و کاهش تهدیدهای مؤثر بر زیستگاه آن را بررسی کرد.



‎یکی از محورهای اصلی این نشست، تسریع در جابه‌جایی سایت دپوی پسماند شیخلر، واقع در مجاورت زیستگاه میش‌مرغ بود. انباشت پسماندهای غذایی در این محدوده، با فراهم‌کردن منابع غذایی در دسترس، زمینه افزایش حضور و تجمع برخی گونه‌های فرصت‌طلب و آسیب‌رسان، از جمله زاغی، شغال و سگ‌های پرسه‌زن را فراهم کرده است. افزایش حضور این جانوران می‌تواند فشارهای اکولوژیک بر جمعیت میش‌مرغ را تشدید کرده و به‌ویژه در مراحل حساس چرخه زیستی و دوره زادآوری، مخاطرات بیشتری برای بقای این گونه ایجاد کند.



‎از منظر بوم‌شناختی، دسترسی مستمر گونه‌های فرصت‌طلب به منابع غذایی ناشی از پسماند می‌تواند الگوی پراکنش و تراکم آن‌ها را در پیرامون زیستگاه‌های حساس تغییر دهد. ازاین‌رو، جابه‌جایی سایت پسماند شیخلر و استقرار نظام اصولی مدیریت پسماند در محل جدید، از اقدامات مهم برای کاهش عوامل تشدیدکننده تهدیدهای زیستگاهی میش‌مرغ به شمار می‌رود.



‎در این نشست، بر ضرورت تسریع در اجرای این اقدام تأکید شد و مسئولان محلی متعهد شدند جابه‌جایی سایت پسماند را حداکثر ظرف دو ماه انجام دهند. اجرای این تعهد، در کنار مدیریت صحیح پسماند و پایش تغییرات اکولوژیک منطقه، می‌تواند به کاهش جاذبه‌های غذایی مصنوعی برای گونه‌های فرصت‌طلب و بهبود شرایط حفاظتی زیستگاه میش‌مرغ کمک کند.



‎بهره‌گیری از ظرفیت‌های نمادین و فرهنگی میش‌مرغ برای معرفی هویت طبیعی بوکان



‎همچنین، همکاری شهرداری بوکان در تکمیل و فضاسازی سایت تکثیر میش‌مرغ و فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز برای پشتیبانی از برنامه‌های تکثیر و تأمین جمعیت پشتیبان این گونه مورد بررسی قرار گرفت. پیشبرد این برنامه‌ها مستلزم رعایت الزامات علمی و فنی، حفاظت از زیستگاه طبیعی، مدیریت تهدیدها و پایش مستمر وضعیت جمعیت است.



‎در پایان، بر ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر میان سازمان حفاظت محیط‌زیست، فرمانداری و شهرداری بوکان برای اجرای اقدامات عملیاتی حفاظت از میش‌مرغ تأکید شد. حفاظت از این گونه ارزشمند، علاوه بر اهمیت آن در صیانت از تنوع زیستی کشور، می‌تواند زمینه تقویت هویت طبیعی بوکان و بهره‌گیری پایدار از ظرفیت‌های محیط‌زیستی شهرستان را فراهم کند.