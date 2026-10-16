نارضایتی برخی کشورها از اجرای کند توافق کردها و دمشق

سرویس جهان- چند کشور در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه، با اشاره به موانع و کندی اجرای توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه، بر ضرورت تسریع روند ادغام مناطق شمال‌شرق سوریه، حل اختلافات باقی‌مانده و تضمین حقوق زبانی و فرهنگی کردها تأکید کردند.

به گزارش کردپرس، برخی کشورها در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه، با اشاره به موانع و کندی اجرای توافق ۲۹ ژانویه میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه، بر ضرورت پیشبرد روند ادغام مناطق شمال‌شرق سوریه از طریق گفت‌وگو و مشارکت همه گروه‌های جامعه تأکید کردند؛ هم‌زمان، وضعیت یگان‌های مدافع زنان، آموزش به زبان کردی و اختلافات مربوط به مسکن و زمین همچنان از مسائل حل‌نشده این توافق باقی مانده است.

به گزارش نشریه آمارگی، کلودیو کوردونه، معاون فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، در نشست ماهانه شورای امنیت اعلام کرد روند اجرای توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه ادامه دارد و ادغام تدریجی نیروهای پیشین این مجموعه در نهادهای دولتی و انتقال پرداخت حقوق آنان به دمشق در حال انجام است؛ با این حال، شمار نیروهای ادغام‌شده هنوز مشخص نیست و وضعیت یگان‌های مدافع زنان و آموزش به زبان کردی همچنان تعیین تکلیف نشده است.

کلودیو کوردونه اختلافات مربوط به مسکن، زمین و املاک را نیز از موانع بازگشت آوارگان دانست و با اشاره به اعتراض‌های اخیر در حسکه، واکنش‌های متفاوت جوامع عرب و کرد را نشانه ضرورت پیشبرد روند ادغام از طریق گفت‌وگو و پرهیز از تقابل ارزیابی کرد.

ژروم بونافون، نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد، بر ضرورت حفظ حقوق زبانی و فرهنگی کردها تأکید کرد و از مقام‌های سوریه خواست دسترسی برابر زنان و دختران به آموزش، اشتغال و زندگی عمومی را تضمین کنند.

معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد نیز با اشاره به رایزنی‌های بین‌سوری در ماه اکتبر درباره نظام قضایی، اجرای قانون و آموزش، ابراز امیدواری کرد اجرای توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه با حسن نیت دنبال شود و به ثبات بلندمدت مناطق شرق فرات و جلوگیری از درگیری میان جوامع عرب و کرد کمک کند.

کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دانمارک در سازمان ملل متحد، نیز ادغام نیروهای پیشین نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه را اقدامی مثبت دانست، اما بر ضرورت اصلاح فراگیر بخش امنیتی و مشارکت همه گروه‌های جامعه سوریه در روند سیاسی تأکید کرد. او تحقق صلح پایدار را وابسته به پیشبرد یک فرایند سیاسی فراگیر دانست.