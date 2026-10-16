سرویس کرمانشاه _ معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه از برگزاری نمایشگاه هفتگی صنایع‌دستی در هتل بوتیک آریانا خبر داد و گفت: ایجاد بازارهای مستمر برای عرضه، معرفی و فروش محصولات، یکی از مهم‌ترین راهکارهای حمایت از صنعتگران و رونق اقتصاد صنایع‌دستی است.

به‌گزارش کردپرس، امین کوگانی، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف فراهم کردن زمینه مناسب برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های هنرمندان صنایع‌دستی استان و ایجاد فرصت مستقیم برای عرضه و فروش محصولات آنان، هر هفته روزهای چهارشنبه در هتل بوتیک آریانا برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، افزود: این نمایشگاه در فصل تابستان در بوستان نوبهار برپا می‌شد و با فرارسیدن فصل بارش و کاهش دمای هوا، محل برگزاری آن به هتل بوتیک آریانا در محله فیض‌آباد منتقل شده است و هر چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ میزبان شهروندان و علاقه‌مندان به صنایع‌دستی خواهد بود.

او با تأکید بر ضرورت تقویت بازار فروش محصولات صنایع‌دستی تصریح کرد: حمایت از صنعتگران تنها به آموزش و تولید محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد بازار و فراهم کردن مسیرهای مناسب برای عرضه و فروش محصولات، بخش مهمی از زنجیره حمایت از هنرمندان این حوزه است.

کوگانی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه‌های مستمر و ایجاد فضاهای مناسب برای عرضه صنایع‌دستی، علاوه بر کمک به افزایش فروش و درآمد هنرمندان، زمینه آشنایی بیشتر مردم و گردشگران با هنرهای بومی و ظرفیت‌های فرهنگی استان را فراهم می‌کند.

او گفت: تلاش داریم با توسعه این رویدادها و استفاده از ظرفیت فضاهای فرهنگی، گردشگری و اقامتی استان، فرصت بیشتری برای حضور صنعتگران و عرضه مستقیم محصولات آنان ایجاد کنیم تا صنایع‌دستی کرمانشاه بیش از گذشته در سبد خرید مردم و گردشگران قرار گیرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه از شهروندان و علاقه‌مندان دعوت کرد با حضور در این نمایشگاه، ضمن آشنایی با آثار و تولیدات هنرمندان استان، از تولیدات صنایع‌دستی حمایت و با خرید مستقیم از صنعتگران به رونق این بخش کمک کنند.

این نمایشگاه هر چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در هتل بوتیک آریانا واقع در محله فیض‌آباد کرمانشاه برگزار می‌شود.