حزب دموکرات نامزدهای خود برای دولت الزیدی را نهایی کرد

فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق نامزدهای رسمی خود برای دولت علی زیدی را اعلام کرد؛ فارس شیخ صدیق بریفکانی برای معاونت نخست‌وزیری و ریباز حملان برای وزارت مسکن و آبادانی معرفی شده‌اند.

به گزارش کردپرس، دانا عبدالغفار، سخنگوی فراکسیون حزب دموکرات در پارلمان عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که قرار است مجلس نمایندگان عراق برای رأی‌گیری درباره تکمیل کابینه دولت علی زیدی و تعیین تکلیف پست‌های وزارتی باقی‌مانده تشکیل جلسه دهد.

وی همچنین اعلام کرد حزب دموکرات کردستان نامزدهای رسمی خود برای سهم این حزب در دولت علی زیدی را به شرح زیر تعیین کرده است: معاون نخست‌وزیر عراق: دکتر فارس شیخ صدیق بریفکانی وزیر مسکن و آبادانی: ریباز حملان