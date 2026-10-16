تجلیل از «مانیزان» و «روژین» در روز جهانی استاندارد

سرویس کرمانشاه _ به مناسبت روز جهانی استاندارد، دو مجموعه صنعتی از کرمانشاه؛ شرکت‌های فرآورده‌های لبنی «بهار دالاهو (مانیزان)» و کشت و صنعت «روژین تاک» به عنوان واحدهای نمونه ملی معرفی شدند.

به گزارش کردپرس و به نقل از وبسایت آگروفود، به مناسبت روز جهانی استاندارد، مراسم ویژه‌ای از سوی سازمان ملی استاندارد برگزار شد تا برترین واحدهای تولیدی کشور در عرصه‌های گوناگون کیفیت و استاندارد معرفی و تجلیل شوند. در این میان، صنایع غذایی استان کرمانشاه خوش درخشید و دو واحد مطرح این استان توانستند عنوان افتخارآفرین «واحد تولیدی نمونه ملی» را به خود اختصاص دهند.

بر اساس این گزارش، شرکت فرآورده‌های لبنی «بهار دالاهو» به مدیریت مهندس امیرحسین صفری که محصولات خود را با نام تجاری شناخته‌شده «مانیزان» به بازار عرضه می‌کند، به دلیل پایبندی به استانداردهای کیفی و توسعه سبد محصولات لبنی برگزیده شد. همچنین شرکت «کشت و صنعت روژین تاک» به مدیریت مهندس مظفر عبدالله، تولیدکننده نام‌آشنای رب گوجه‌فرنگی و ده‌ها محصول کنسروی غیرگوشتی دیگر با برند تجاری «روژین»، به عنوان دومین واحد نمونه ملی استان کرمانشاه در این رویداد ملی تجلیل شد.

این دو مجموعه صنعتی علاوه بر تأمین سهم عمده‌ای از نیاز بازارهای داخلی و حفظ استانداردهای کیفی، با اتکا به رویکردهای صادراتی، نقش مهمی در ارزآوری و پویایی اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. موفقیت «مانیزان» و «روژین» گواهی بر ظرفیت‌های بالای تولیدی و استانداردپذیری صنایع غذایی در استان کرمانشاه است.