فرماندار بوکان: مزار استاد حسن زیرک تحت نظر متخصصان بازسازی می شود

به گزارش کردپرس، خشایار صنعتی در این باره گفت: تلاش می‌کنیم طرحی متناسب با جایگاه ملی و فرامنطقه‌ای هنرمند برجسته موسیقی کردی استاد حسن زیرک اجرا شود.



او افزود: در پی برگزاری جلسه با خانواده "سرانجام"، مقرر شد هفته آینده نشستی با حضور مدیران اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگی، شورای اسلامی شهر، شهرداری، گروهی از متخصصان سازمان نظام مهندسی و انجمن‌های مردم نهاد برگزار شود.



فرماندار بوکان ادامه داد: در این نشست، ابعاد مختلف بازسازی و نوسازی مقبره استاد حسن زیرک بررسی خواهد شد تا با بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی، طرحی مناسب برای سامان‌دهی و بازسازی این مکان تدوین و اجرا شود.



فرماندار بوکان در پایان با تأکید بر جایگاه فرهنگی و هنری استاد حسن زیرک به بوکان آنلاین گفت: این هنرمند نامدار، چهره‌ای ملی و فرامنطقه‌ای در عرصه موسیقی است و ضروری است مقبره وی در شأن جایگاه و خدمات هنری او بازسازی و سامان‌دهی شود.



به گزارش کردپرس، روز گذشته برای دومین بار هتک حرمت به مزار اسطوره موسیقی کردستان، استاد «حسن زیرک» در بوکان انجام گرفت و در این میان کم کاری شهرداری بوکان در نوسازی و محوطه سازی مزار استاد مشهود است.

دو سال پیش نیز در ۲۹ آذر ماه فرد یا افرادی معلوم الحال سنگ مزار استاد را تخریب کرده بود، هر چند در آن زمان شهرداری بوکان مدعی شده بود که سرما باعث ترک خوردن سنگ مزار شده است و همان زمان اقدام به تعمیر جزئی سنگ مزار کرده بود. متاسفانه در دو سال اخیر شهرداری بوکان کوچکترین اقدامی برای ساماندهی محوطه و نوسازی سنگ قبر استاد حسن زیرک انجام نداده و اقدامات امنیتی همچون قرار دادن دوربین مدار بسته برای حفاظت از مزارهای آن بخش انجام نداده است.