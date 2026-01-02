به گزارش خبرگزاری کردپرس، حجتالاسلام والمسلمین اللهنور کریمیتبار، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام، با اشاره به سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، این روز را نماد مظلومیت و مقاومت دانست و تأکید کرد که شهادت او به دست رژیم آمریکا، نقطه عطفی در تقویت جبهه جهانی مقاومت در برابر استکبار بوده است.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، افزایش ناگهانی قیمت کالاها و ارز را عامل اصلی نارضایتیهای اخیر دانست و تصریح کرد: مطالبهگری اقتصادی حق مردم است و دولت باید ساماندهی معیشت را در اولویت قرار دهد. وی ضعف مدیریت را مهمترین عامل مشکلات اقتصادی دانست و افزود: با روحیه جهادی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، میتوان بر مشکلات فائق آمد.
امام جمعه ایلام با تفکیک میان اعتراضات صنفی و اغتشاشات، هشدار داد: تبدیل مطالبات صنفی به ناامنی و تخریب، به ضرر کشور است و باید از آن پیشگیری شود. وی پشتپرده اغتشاشات را دشمنان خارجی از جمله آمریکا، اسرائیل، منافقین و سلطنتطلبان دانست و تأکید کرد: ملت ایران فریب فراخوانهای دشمنان را نخواهد خورد.
کریمیتبار با اشاره به تجربه تلخ کشورهای لیبی و سوریه، نسبت به تکرار سناریوهای مشابه در ایران هشدار داد و گفت: دشمن به دنبال برادرکشی با شعارهای فریبنده است. تصور اینکه آمریکا و اسرائیل مشکلات ما را حل میکنند، اشتباه است.
وی با تأکید بر نقش رهبری در حفظ انسجام ملی، اظهار داشت: امروز ولیفقیه پرچمدار عزت و اقتدار ایران است و حتی برخی از مخالفان نظام نیز به این واقعیت اذعان دارند. امام جمعه ایلام در پایان، با اشاره به پیشرفتهای جمهوری اسلامی در حوزههای علمی، پزشکی و هستهای، خواستار وحدت و همدلی برای عبور از مشکلات معیشتی شد و تأکید کرد: با اتحاد ملی، میتوان وضعیت اقتصادی را بهبود بخشید و دشمن را ناکام گذاشت.
