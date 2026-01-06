اعزام هیئت ویژه وزارت کشور به ایلام برای بررسی ناآرامی های ملکشاهی

به گزارش خبرگزاری کردپرس، به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، اسکندر مؤمنی با دستور به معاون امنیتی و انتظامی، هیئتی را مأمور بررسی و پیگیری حوادث استان ایلام کرد.
بنابراین دستور مقرر شده این هیئت، ضمن بررسی جامع علل بروز حوادث این استان با رعایت دقت کامل در صیانت از حقوق شهروندان و تامینکنندگان نظم و امنیت، در سریعترین زمان نتیجه را ارائه کند.
شایان گفتن است؛ پیشتر وزیر کشور با دستور به استاندار ایلام، بر گفتوگوی همدلانه با متنفذان استان و معتمدان محلی بهمنظور حفظ آرامش عمومی تاکید کرده بود.
