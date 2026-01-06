۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۲

در پی دستور رئیس جمهور صورت گرفت؛

اعزام هیئت ویژه وزارت کشور به ایلام برای بررسی ناآرامی های ملکشاهی

اعزام هیئت ویژه وزارت کشور به ایلام برای بررسی ناآرامی های ملکشاهی

سرویس ایلام - در پی دستور ریاست جمهوری به وزیر کشور جهت بررسی و رسیدگی به اتفاقات رخ داده در جریان اعتراضات اخیر اقتصادی در شهرستان ملکشاهی که به کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان منجر شد، هیئتی از وزارت کشور مامور رسیدگی به این پرونده شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مؤمنی با دستور به معاون امنیتی و انتظامی، هیئتی را مأمور بررسی و پیگیری حوادث استان ایلام کرد.

بنابراین دستور مقرر شده این هیئت، ضمن بررسی جامع علل بروز حوادث این استان با رعایت دقت کامل در صیانت از حقوق شهروندان و تامین‌کنندگان نظم و امنیت، در سریع‌ترین زمان نتیجه را ارائه کند.

شایان گفتن است؛ پیش‌تر وزیر کشور با دستور به استاندار ایلام، بر گفت‌وگوی همدلانه با متنفذان استان و معتمدان محلی به‌منظور حفظ آرامش عمومی تاکید کرده بود.

کد مطلب 2792469

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha