اجرای ۱۵ اثر نمایشی درجشنواره تئاتر زاگرس 

به گزارش خبرنگار کردپرس، جشنواره تئاتر منطقه ای افراد دارای معلولیت در حالی وارد ایستگاه نهم می شود که اینبار استان کردستان میزبان این جشنواره است. جشنواره ای که از نهم تا دوازدهم دی ماه در شهر سنندج با حضور ۲۰۰ هنرمند برگزار خواهد شد.

در همین زمینه به گفته دبیر نهمین جشنواره تئاتر منطقه ای افراد دارای معلولیت زاگرس، استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و همدان در این دوره از جشنواره شرکت دارند. «فرزانه بهرامی» در گفت و گو با خبرنگار کردپرس به پروسه جشنواره اشاره کرد. «از ششم آبان ماه فراخوان جشنواره داده شد که براساس این فراخوان از بین استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و همدان تعداد ۱۱۳ متون به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد، ۷۰ اثر توسط داورانی چون «کوروش زارع، ساغر خواجه امیری و شهرام احمدزاده» پذیرفته و تأیید گردیدند».

او با بیان اینکه مرحله بازبینی آثار در تاریخ های ۱۷ تا ۲۷ آذرماه صورت گرفت، ۷۰ اثر پذیرفته شده را شامل ۲۶ نمایش صحنه ای، ۲۳ نمایش خیابانی و ۲۱ نمایش کودک و نوجوان دانست که با حضور سه داور به نام های «پیام علوی، دکتر شالی و دکتر کاظمیان» بازبینی آثار انجام و در مجموع در این مرحله ۱۵ اثر نمایشی به جشنواره راه پیدا کردند.

مطابق سخنان «بهرامی» این ۱۵ اثر نمایشی به تفکیک از استان های کرمانشاه با ۴ اثر، کردستان با ۴ اثر، ایلام ۳ اثر، لرستان یک اثر و همدان هم با ۳ اثر بوده که به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند که از این ۱۵ اثر راه یافته ۴ اثر در بخش خیابانی و ۱۱ اثر در بخش های دیگر به رقابت می پردازند.

دبیر این دوره از جشنواره تئاتر منطقه ای افراد دارای معلولیت زاگرس از برگزاری جشنواره در روزهای نهم تا دوازدهم دی ماه خبر داد. «ز نهم تا ۱۲ دی ماه جشنواره برگزار می شود که سه روز نخست به اجرای آثار نمایشی اختصاص دارد و روز چهارم اختتامیه جشنواره و معرفی آثار برتر به داوری «قطب الدین صادقی، شهرامی کرمی و فرهاد بشارتی» خواهد بود».

«فرزانه بهرامی» در ادامه از برگزاری سه کارگاه تخصصی با محوریت کارگردانی، نمایشنامه نویسی و بازیگری در کنار جشنواره خبر داد.

او هدف ازبرگزاری این جشنواره را نمایش توانمندی افراد دارای معلولیت دانست. «ما می خواهیم با این جشنواره که یک رویداد فرهنگی و هنری است فرصتی در اختیار افراد دارای معلولیت قرار دهیم که هم باعث افزایش حس همدلی در جامعه و تقویت اعتماد در این افراد خواهد شد».

«بهرامی» همچنین به تأثیرگذاری این جشنواره در جامعه و در میان معلولان اشاره کرد. «باتوجه به اینکه هنر نقش اساسی دارد، برگزاری چنین جشنواره هایی یک تجربه فراموش نشدنی برای این اشخاص محسوب می شود و اینکه منجر به ارتقای جایگاه افراد معلول خواهد شد. در واقع با نمایش هایی که هنرمندان معلول ارایه می دهند سایر افراد می فهمند که افراد دارای معلولیت تفاوتی با بقیه ندارند و این محدودیت باعث نمی شود که نتوانند در جامعه فعالیت داشته باشند».

دبیر این جشنواره با اشاره به اینکه آثار برگزیده به جشنواره کشوری فجر راه پیدا می کنند، بیان کرد که بازدید آثار نمایشی برای عموم مردم آزاد بوده و باتوجه به مشکلات معلولان فضایی برای این جشنواره انتخاب شده که مناسب سازی شده باشد.

برگزاری این جشنواره در دو مکان مجتمع فجر سنندج و هنرستان هنرهای زیبا بوده که به گفته «فرزانه بهرامی» در کنار اجرا نمایش ها مشاور هم حضور دارد که به رفع مشکلات و بهتر اجرا شدن آثار کمک کند.

او در پایان خبر از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای معلولان از روز یازدهم به مدت دو روز در مجتمع فجر سنندج همزمان با برگزاری جشنواره داد. /