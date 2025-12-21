به گزارش کردپرس، هوشیار زیباری در گفتوگو با شبکه «الشرقیه نیوز» گفت: حمله از سوی یک گروه مسلح در استان کرکوک انجام شده و منطقه مورد نظر کاملاً شناسایی شده است؛ همچنین مشخص است این گروه در کدام ناحیه حضور دارد.
وی تأکید کرد: میان گروههای مسلح تقسیم نقش وجود دارد و هر بار یکی از آنها مسئول انجام حمله میشود؛ این بار نیز مأموریت به گروهی واگذار شده که در همان منطقه حضور داشته و عامل حمله داخلی بوده است، نه خارجی؛ نه اسرائیل، نه ترکیه و نه ایران. اینها گروههای مسلحی هستند که از سوی دولت عراق مجوز فعالیت دارند.
عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان بیان کرد: عاملان این حمله بهسادگی از پیامدها عبور نخواهند کرد؛ آنها تأسیساتی را هدف قرار دادهاند که حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری آمریکایی در آن انجام شده و آمریکا اجازه نخواهد داد این موضوع بیپاسخ بماند و عاملان را مورد پیگرد و بازخواست قرار خواهد داد.
نظر شما