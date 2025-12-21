برگزاری رویداد «سقزشناسی ۲؛ سقز و موسیقی»

به گزارش کردپرس؛ در جریان این برنامه گروههای مختلف موسیقی به روی صحنه رفتند. از جمله این اجراها میتوان به اجرای گروه کردستان به سرپرستی بهنام طاهری، گروه زانکوی کوردستان به سرپرستی ئالان فاروقی، گروه موسیقی شار به سرپرستی کمال میری، گروه فولکلور به سرپرستی سوران سیدابراهیم سقزی و اجرای موسیقی توسط گروه سیوان کریمی اشاره کرد و همچنین آیین دفنوازی به سرپرستی وریا فرجی اجرا شد.
سپس
در این مراسم، دکتر صالح امینپور، دکتر ارسطو گویلی، دکتر کیوان بهرامی و هنرمند سروان محمد ناهید به ایراد سخنرانی پیرامون گذشته و حال موسیقی در سقز، مضامین و محتویات این هنر، حمایت از هنرمندان، برنامه های آتی برای حمایت از برنامه های حوزه موسیقی و…. پرداختند.
بخش دیگری از این رویداد، نمایشگاه عکسهای قدیمی سقز افتتاح شد. این نمایشگاه شامل بیش از ۳۰۰ قطعه عکس تاریخی با محوریت «سقز و موسیقی» است.
این نمایشگاه به مدت یک هفته در گالری شهرداری سقز واقع در روبهروی اداره پست، پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
این مراسم توسط شهرداری با همکاری شورای شهر و انجمن موسیقی برگزار شد.
نظر شما