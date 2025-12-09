به گزارش کردپرس، در پی اعلام عقب‌نشینی و کنارگذاشتن مبارزه مسلحانه از سوی حزب کارگران کردستان (PKK)، هنری بارکی، کارشناس برجسته مسائل خاورمیانه، در گفت‌وگویی با نشریه روابط خارجی دانشگاه جورج‌تاون تأکید کرد که این تحول تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر فضای سیاسی داخلی ترکیه نخواهد داشت و چشم‌انداز حل پایدار «مسئله کردها» همچنان دور از دسترس است.

بارکی با اشاره به اینکه «مسئله کردها ماهیتاً سیاسی است، نه نظامی»، گفت: «پ.ک.ک عملاً از نظر نظامی شکست خورده است؛ اگرچه یک پایگاه مهم در عراق دارد، اما ترکیه با ۱۵۸ پایگاه نظامی آن را کاملاً محاصره کرده است.« به گفته او، مسئله اصلی نه توان نظامی پ.ک.ک، بلکه فقدان اراده سیاسی در دولت ترکیه برای اعطای حقوق دموکراتیک به کردهاست.

وی با اشاره به مطالبات اصلی کردهای ترکیه افزود: »کردها دو خواسته دارند: دموکراسی برای خود و به رسمیت شناختن موجودیت کردها در سوریه. اما بعید است رجب طیب اردوغان با هیچ‌یک از این موارد موافقت کند.«

بارکی وضعیت سیاسی در ترکیه را نیز یکی از موانع اصلی حل بحران دانست و گفت: »حل مسئله کردها نیازمند نظام سیاسی فراگیر و آمادگی برای امتیازدهی است؛ اما اردوغان به چنین رویکردی باور ندارد.«

او همچنین به بازداشت طولانی‌مدت صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر سیاسی کردها، اشاره کرد و اظهار داشت: »دمیرتاش نزدیک به ده سال است در زندان است، نه به خاطر ارتکاب جرم، بلکه زیرا توانست با موفقیت در برابر اردوغان بایستد.«

بارکی تحرکات اخیر دولت در روند صلح با پ.ک.ک را اقدامی تاکتیکی برای کاهش آرای کردها علیه اردوغان توصیف کرد و گفت: »این مذاکرات بیشتر تلاشی از سوی اردوغان است تا بتواند بخشی از رأی کردها را خنثی کند. اگر موفق شود، احتمالاً انتخابات جدید برگزار خواهد کرد.«

به باور هنری بارکی عقب‌نشینی پ.ک.ک، به‌رغم اهمیت نمادین، هنوز به معنای گشایش واقعی در مسیر حل مسئله کردها نیست و آینده این روند، به تغییر رویکرد سیاسی دولت ترکیه گره خورده است.