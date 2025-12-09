رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در تشریح عملکرد این استان در حوزه بهرهگیری از پابند الکترونیک گفت: جهش ۸۵۰۰ درصدی در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ عددی بسیار بزرگ است، اما واقعیت آن است که این رشد محصول یک تصمیم سیستمی و مبتنی بر اعتماد قضایی بوده است، نه تصمیم فردی.
او افزود: در نخستین بازدید خود از زندان مرکزی ارومیه در سال ۱۳۹۹، مشخص شد که بیش از ۶۰ درصد قابلتوجهی از محکومان مالی و جرایم غیرعمد، علیرغم اشتغال در کارگاههای بنیاد تعاون، بهدلیل عدم اعتماد برخی قضات اجرای احکام به سازوکارهای جایگزین حبس همچنان در زندان باقی میمانند.
عتباتی بیان کرد: نتیجه این تصمیمها آن بود که تعداد پابندهای فعال استان از ۵۲۵ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۸۷۸ نفر در سال ۱۴۰۱ و سپس به ۱۱۱۵ نفر در سال ۱۴۰۲ رسید؛ دقیقاً در همان دورهای که جلسات هفتگی کارگروه توسط بنده و دادستان مرکز استان بهصورت مستمر برگزار شد.
رییس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه نرخ بازگشت به جرم در میان افراد دارای پابند در آذربایجانغربی به ۳.۹ درصد رسیده است تاکید کرد: این میزان یکسوم میانگین کشوری است و مهمترین عوامل این موفقیت، حفظ اشتغال پایدار برای زندانی آزادشده با پابند که سبب میشود فرد همانند یک کارمند عادی از خانه به کارگاه برود و برگردد. همچنین نظارت هوشمند مرزی با همکاری نیروی انتظامی و سپاه که با توجه به موقعیت ویژه استان، دقت نظارتی بسیار بالاتری ایجاد کرده است.
او در پایان گفت: در سال ۱۴۰۳ فقط ۴ مورد خروج از محدوده ثبت شد که هر ۴ مورد بلافاصله کنترل و بازگشت داده شدند.
