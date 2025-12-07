مصرف گاز در کردستان از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گذشت

مصطفی فعله گری در گفت وگو با کرد پرس، گفت: در ۸ ماه و نیم گذشته بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در استان مصرف شده که در مجموع نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نداشته و بیشترین رشد مصرف مربوط به بخش نیروگاهی است که ۱۳.۵ درصد افزایش را ثبت کرده است.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مصرف گاز در فصل سرد به بخش گرمایشی اختصاص دارد، افزود: با افزایش مصرف خانگی، محدودیت هایی در حوزه گازرسانی به صنایع و نیروگاه ها ایجاد می شود، به همین دلیل مدیریت مصرف در بخش خانگی بیشترین کمک را به تأمین پایدار انرژی خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان در تشریح برنامه های شرکت گاز برای مدیریت مصرف، اظهار کرد: در سال های اخیر به روزرسانی موتورخانه ها در ادارات، مدارس، مساجد و مجتمع های مسکونی با هزینه رایگان انجام شده و تاکنون بیش از ۲۰۰ دستگاه سامانه هوشمند کنترل موتورخانه در استان نصب شده است.

فعله گری ادامه داد: اولویت اصلی ما تأمین پایدار گاز در بخش خانگی است و همه تلاش صنعت نفت و گاز بر جلوگیری از قطعی گاز مشترکان خانگی متمرکز است.

وی با اشاره به مصوبه جدید هیئت وزیران، یادآور شد: براساس این مصوبه، دمای آسایش ۲۰ درجه تعیین شده و همه ادارات موظف اند آن را رعایت کنند و همچنین همه دستگاه ها باید امسال نسبت به سال ۱۴۰۱ حداقل ۲۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان بیان کرد: پایش مصرف ادارات از ابتدای آذر آغاز شده و در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، اخطار و در مرحله بعد قطع موقت گاز اعمال خواهد شد.

فعله گری درباره تعرفه های جدید گاز نیز گفت: نظام قبلی ۱۲ پله ای به چهار پله کاهش یافته و اقلیم بندی از پنج اقلیم به بیش از ۱۳۰۰ شهر افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: حدود ۷۰ درصد مشترکان در گروه کم مصرف قرار دارند و قبوض آنها بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است و اما مشترکان پرمصرف و بسیارپرمصرف کمتر از ۵ درصد جامعه مشترکان را تشکیل می دهند و تعرفه آنها به صورت تصاعدی محاسبه می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان با تأکید بر اهمیت صرفه جویی، اظهار کرد: گاز طبیعی یک منبع حیاتی و پاک است و باید اجازه دهیم در صنایع مولد کشور مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه در بخش خانگی هدر برود.