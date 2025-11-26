ارسال ٧٥ اثر صنایع دستی آذربایجان غربی به هشتمین دوره مهر اصالت ملی

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری اظهار کرد: در هشتمین دوره مهر اصالت ملی، بیش از ۷۵ اثر از سطح استان در بیش از ۲۲ رشته مختلف صنایعدستی مورد داوری قرار گرفتند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی افزود: از بین این آثار ۲۷ اثر پس از ارزیابیهای انجام شده از سوی داوران بهعنوان آثار برتر انتخاب شدند.
او ادامه داد: نشان مهر اصالت ملی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت و اصالت در هنرهای سنتی کشور است و آثار ارسالی در رشتههای متنوعی از جمله معرق و منبت چوب، گلیمبافی، چرمدوزی، زیورآلات سنتی، رودوزیهای سنتی، ارائه شده بودند که با دقت و حساسیت توسط داوران بررسی شدند.
صفری گفت: داوری مهر اصالت هر دو سال یکبار برگزار میشود، در سالهای گذشته، ارزیابی در سطح استانی و منطقهای انجام میگرفت، اما امسال این فرصت به آذربایجان غربی داده شد تا فرآیند انتخاب آثار در داخل استان انجام شود و آثار برگزیده مستقیماً برای داوری نهایی معرفی شوند.
