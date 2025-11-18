به گزارش کردپرس، واحد جولایی اظهار کرد: پروژه احیای کاروان‌سرای تاریخی «کوخ کورته‌ک» مهاباد شامل مطالعه و طراحی مجدد بنا است و همکاری با «بهنام پدارم»، استاد دانشگاه هنر اصفهان، به عنوان ناظر و راهنما برای انجام این مطالعات صورت گرفته است، همچنین «سونیا اکبری» از دانشگاه اصفهان در تهیه این طرح نقش داشته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد تصریح کرد: اجرای این پروژه نه تنها به حفظ و نگهداری بهتر این اثر تاریخی کمک می‌کند، بلکه با توجه به حضور کوهنوردان در مسیرهای منتهی به این بنا، نگاه بیشتری به اهمیت نگهداری و حفاظت از آن صورت می‌گیرد.

او ادامه داد: این کاروان‌سرا که پس از سال‌ها فراموشی دوباره کشف شد، تاکنون بیش از یک میلیارد ریال برای تثبیت ساختمان، نوسازی گنبد و مرمت بخش‌های آسیب‌دیده هزینه شده است.

جولایی گفت: این بنا نیازمند اعتبارات بیشتری است تا بتوان از فرسایش بخش‌های بیرونی آن جلوگیری کرد و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، در لیست مرمت‌های اولویت‌دار اداره کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد ادامه داد: حفظ و احیای آثار تاریخی به عنوان نمادهای فرهنگی و هویت منطقه، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و مستمر است و مرمت این کاروان‌سرا باید به گونه‌ای انجام شود که اصالت و سبک معماری اولیه آن حفظ شود.

او همچنین از خیران و علاقه‌مندان به میراث تاریخی دعوت کرد در تامین هزینه‌های لازم برای بازسازی این بنای ارزشمند همکاری و مشارکت داشته باشند.