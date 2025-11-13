به گزارش کردپرس، این عملیات گسترده در چارچوب برنامه جامع صیانت از منابع آب زیرزمینی استان و با تلاش نیروهای امور منابع آب شهرستان کرمانشاه و پشتیبانی نهادهای انتظامی، قضایی، امنیتی و بسیج به اجرا درآمد.

در نتیجه این اقدام قاطع، بیش از یک‌هزار هکتار از اراضی کشاورزی در روستاهای سراب شله، لعل‌آباد و سراب هشیلان که پیش از این به صورت غیرمجاز از چاه‌های غیرمجاز آبیاری می‌شدند، از مدار بهره‌برداری خارج شدند.

بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، با مسدودسازی این چاه‌ها، بیش از ۷.۵ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در آبخوان محلی ذخیره شده که این میزان می‌تواند تأثیری محسوس در افزایش آبدهی سراب یاوری و احیای تدریجی تالاب هشیلان بر جای بگذارد.

این اقدام علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع حیاتی، زمینه‌ساز تعادل‌بخشی آبخوان‌های منطقه و پایداری اکوسیستم تالاب هشیلان خواهد بود. کارشناسان معتقدند استمرار چنین عملیات‌هایی نقش مهمی در بازگشت حیات به تالاب‌ها و مهار بحران افت سطح آب‌های زیرزمینی ایفا می‌کند.

شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «صیانت از منابع آبی، جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز و اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی آبخوان‌ها، از اولویت‌های راهبردی این شرکت است. با همکاری دستگاه‌های مرتبط، مسیر احیای منابع آب استان با جدیت دنبال خواهد شد.»

با انسداد ۱۲۳ حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه تالاب هشیلان، امید می‌رود روند خشکی تالاب متوقف و تعادل طبیعی آبخوان منطقه بازیابی شود؛ گامی مؤثر در مسیر مدیریت پایدار منابع آب و پاسداری از سرمایه‌های حیاتی استان کرمانشاه