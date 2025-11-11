معرفی ظرفیت های گردشگری آذربایجان غربی در مبادی ورودی مغفول مانده است

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری، در نشست بررسی فرصتهای سرمایهگذاری فرودگاهی استان با اشاره به تقویت زیرساختهای گردشگری استان اظهار کرد: با توجه ویژه استاندار به این حوزه در یک سال آینده شاهد جهش در حوزه گردشگری خواهیم بود بهطوری که در حال حاضر ۵۶ پروژه توسط بخش خصوصی با سرمایهگذاری ۱۰ همت در حال اجرا بوده که از این تعداد ۱۱ مورد از نوع هتل هستند و از این تعداد نیز چهار مورد مربوط به احداث هتل پنج ستاره هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: تا پایان سال چندین پروژه با اعتبار ۶۸۰۰ میلیارد تومان در سطح استان آماده بهرهبرداری خواهند.
او ادامه داد: هماکنون حوزه گردشگری بهعنوان یکی از پیشرانهای توسعه استان فعال شده است و در سال جاری جشنوارهها و رویدادهای گردشگری مختلفی در آذربایجان غربی اجرا شد که آخرین مورد آن جشنواره بینالمللی غذاهای سنتی و محلی ارومیه بود که با استقبال مردمی همراه شد.
صفری تصریح کرد: در کنار تقویت زیرساختهای گردشگری باید برای معرفی ظرفیتهای تاریخی و گردشگری استان نیز تدابیری اندیشیده شود و ترمینالها، فرودگاهها و پایانههای مرزی یکی از مکانهای مهم برای معرفی ظرفیتهای تاریخی و گردشگری هستند که آنگونه که باید و شاید به این موضوع در کشور و آذربایجانغربی توجه نشده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: به هنگام ورود به فرودگاههای کشورهای خارجی، با دیدن تابلوها و فیلمهای تبلیغاتی شاهد معرفی ظرفیتهای آن کشور هستیم که در نگاه اول این تبلیغات یک دید کلی در مورد مقصد در ذهن مخاطب ایجاد میکند.
او اظهار کرد: احداث هتل، راهاندازی غرفههای صنایعدستی و سوغات و افزایش پروازهای خارجی در فرودگاه ارومیه از جمله مطالبات فعالان گردشگری است تا زمینه افزایش گردشگر در آذربایجان غربی فراهم شود/.
