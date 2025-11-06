فردی که صرفا برای مقام در جایگاهی قرار گیرد، نمی تواند به درستی به جامعه خدمت کند

به گزارش کرد پرس، مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴، در آخرین بخش از برنامه های سفر دولت وفاق ملی به کردستان، در نشست برنامه ریزی و توسعه استان، بر اهمیت برنامه ریزی دقیق و نگاه بلندمدت در مدیریت استان تأکید کرد و گفت: مدیر باید بداند می خواهد کجا برود و چگونه برنامه ریزی کند، والا در مسیری می افتد که نباید در آن قرار گیرد.

وی خطاب به مدیران استان کردستان، اظهار کرد: شما می خواهید چه کردستانی بسازید؟ آیا نقشه و برنامه بلندمدت دارید، یا روزمرگی و اقدامات پراکنده را دنبال می کنید؟ امروز در زمینه توسعه راه ها اقدام می کنیم، فردا کشاورزی، پس فردا کارخانه ای تاسیس می کنیم، اما جامعه و ملت تنها زمانی موفق می شود که نقشه ای درست و بلندپروازانه برای خود ترسیم کند.

پزشکیان با اشاره به آیات قرآن، از جمله سوره های «الشمس» و «الرحمن»، افزود: قرآن درباره زمین و آسمان، قلم و کتاب و نظم هستی صحبت می کند؛ این نگاه بلند باید در ذهن یک مسلمان و یک مدیر وجود داشته باشد تا شهر، استان و کشور را به درستی بسازد، اما آیا ما چنین ذهنیتی برای ساختن استان و کشور داریم یا تنها درگیر روزمرگی هستیم؟ موفقیت هر ملتی در گرو داشتن نقشه درست و هدفمند است.

رئیس جمهور تجربه خود در عرصه پزشکی را مثال زد و ادامه داد: در دوران تحصیل، تصمیم گرفتم تا جایی که ممکن است، مهارت و علم کسب کنم و حتی دوره های تکمیلی خارج از کشور را دنبال کردم، تا بتوانم در عرصه های مختلف بهترین عملکرد را داشته باشم. آیا چنین ذهنیتی در مدیران امروز وجود دارد؟ موفقیت و توسعه نیازمند تلاش، صرف وقت و سرمایه گذاری است.

پزشکیان به نشانه هایی که حاکی از نارضایتی مردم از عملکرد مدیران است، اشاره کرد و یادآور شد: اگر مردم ناراضی هستند، تقصیر مردم نیست، تقصیر مدیر است. مدیر باید خود را اصلاح و مشکلات را حل کند. هنر خدمتگزاری در این است که هم خدمت کنیم و هم پاسخگو باشیم. اعداد و ارقام عملکرد، نشان دهنده میزان خدمت به مردم است؛ اگر درد مردم را درک کنیم، راه حل پیدا می کنیم.

رئیس جمهور بیان کرد: تجربه من در پزشکی می گوید، اگر عمل جراحی به خوبی انجام نشود، اگر نحوه برخورد با بیمار و همراهانش درست نباشد، آنها ناراضی می شوند. ما باید تمام توان خود را به کار ببندیم تا رضایت مردم جلب شود. هیچ مسئله ای نباید مانع خدمت به مردم شود. اگر نگاه ما درست باشد و زمان و سرمایه کافی صرف کنیم، می توانیم به اهداف بلندمدت برسیم.

پزشکیان با بیان اینکه مدیرانی که تنها در روزمرگی غرق اند و صبح می آیند و ظهر می روند، نمی توانند آینده استان را بسازند، گفت: مدیر باید خود را مسئول بداند، به دنبال حل مشکلات مردم باشد و نگاهش را تغییر دهد. اگر مردم ناراضی هستند، مقصر مدیر است، نه مردم. باید مشکلات مردم را حل کنیم، حتی اگر ابزار کامل در اختیارمان نیست، باید با تلاش و هماهنگی راه حل پیدا کنیم. تجربه نشان داده که وقتی همه تلاش می کنند، مشکلات قابل حل است و رضایت مردم حاصل می شود.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت مسئولیت پذیری و اصلاح رفتار مدیریتی، اظهار کرد: در بیمارستان هم گاهی با وجود تلاش حداکثری، وضعیت بیماران قابل تغییر نیست و برخی جان خود را از دست می دهند، با این حال، وقتی مردم تلاش کادر درمان را می بینند و می فهمند که آنها تمام تلاش خود را کرده اند، حتی اگر موفق نشوند، باز تشکر خواهند کرد.

پزشکیان با اشاره به نارضایتی ها در جامعه، افزود: اعداد و شاخص ها نشان می دهد که ما باید به خودمان بیاییم و خودمان را اصلاح کنیم. هر مدیری که نتواند خودش را اصلاح کند، نمی تواند پاسخگو باشد؛ نه در قبال مردم و نه در پیشگاه خدا. مسئولیت مدیریت سنگین است و اگر فردی صرفاً برای مقام و پست در جایگاهی قرار گیرد، نمی تواند به درستی به جامعه خدمت کند.

وی ادامه داد: تلاش ما باید همواره برای حل مشکلات مردم باشد و اگر موفق نشدیم، باید به مردم اطلاع بدهیم و از آن ها کمک بخواهیم. به عنوان مثال، در زمینه منابع آبی، اگر باران نیاید و پشت سد آب کم باشد، نمی توانیم معجزه کنیم، اما می توانیم مردم را ترغیب کنیم مصرف را بهینه و بحران را مدیریت کنیم. تمام اقدامات ما باید بر اساس برنامه ریزی دقیق، بهره گیری از علم و اطلاعات روز و تغییر رفتار مدیریتی صورت گیرد تا استان، شهر و کشور در مسیر درست پیش برود.

پزشکیان با اشاره به اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی، یادآور شد: ما روزانه بیش از ۹ میلیون بشکه نفت و گاز مصرف می کنیم، اگر تنها ۱۰ درصد صرفه جویی کنیم، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه صرفه جویی شده که می تواند در توسعه و اصلاح زیرساخت ها مورد استفاده قرار گیرد. صرفه جویی بیشتر هم امکان پذیر و نیازمند کنترل دقیق و مدیریت مصرف است. استفاده بی رویه از منابع باعث مشکلات جدی خواهد شد و تنها با تغییر رفتار و آگاهی می توانیم آن ها را کاهش دهیم.

وی با تاکید بر لزوم دغدغه مندی مدیر برای حل مشکلات مردم، بیان کرد: خداوند در قرآن کریم می فرماید که بصیرت و راهنمایی داده شده است، اما نتیجه عملکرد به خود افراد بستگی دارد. ما مقصر هستیم و باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیریم. مدیری که دغدغه مردم را ندارد، صلاحیت مدیریت ندارد و هیچ دستاوردی برای جامعه ایجاد نمی کند.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به اهمیت تقوا و رعایت عدالت در مدیریت اشاره کرد و گفت: حضرت علی علیه السلام در خطبه ۱۶ بیان می کند که اگر تقوا وجود داشته باشد، هلاکت و نابودی جامعه معنا ندارد. رعایت تقوا یعنی توجه به عدالت، انجام بهترین کار ممکن و مسئولیت پذیری در قبال مردم. ما باید به گونه ای عمل کنیم که رضایت مردم جلب شود.

پزشکیان با اشاره به برخی صفات الهی، اظهار کرد: ما باید از این صفات الهی الهام بگیریم. هر کاری که انجام می دهیم باید بهترین باشد و رضایت مردم را جلب کند. اگر با هم دست به دست هم دهیم و با همفکری مشکلات را حل کنیم، می توانیم روند توسعه و اصلاح امور را در استان و کشور به پیش ببریم. در نهایت، باید از مردم برای همکاری و حل مشکلات کمک گرفت و همواره تلاش کرد تا رضایت آن ها جلب شود.