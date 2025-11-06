اصلاح امور کار ساده ای نیست و برخی به خاطر منافع شخصی مانع تراشی می کنند

به گزارش کرد پرس، مسعود پزشکیان عصر پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴، در ادامه برنامه های دوازدهمین سفر دولت وفاق ملی به استان کردستان و در نشست با فعالان سیاسی این استان، ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل محدودیت زمانی در دیدار با اقشار مختلف، گفت: خیلی علاقه داشتم با همه مردم ملاقات داشته باشم، اما حجم بالای کار اجازه نمی دهد بتوانم به همه تقاضاها پاسخ دهم.

وی با تأکید بر اهمیت انتخاب مدیران شایسته و باور به خدمت صادقانه، اظهار کرد: عمده مشکل کشور نه ناشی از کمبود منابع، بلکه ناشی از عدم مدیریت صحیح است. با توجه به تفویض اختیارات به استان ها، فرصت دارید شایستگان را شناسایی، با آنها مشورت و سپس اقدام عملی انجام دهید. هر مسئولی در جایگاه خود می تواند با خرد جمعی بسیاری از مشکلات را حل کند؛ نیازی به نسخه پیچی از تهران نیست.

رئیس جمهور با یادآوری دوران دانشجویی خود و آغاز انقلاب اسلامی، افزود: زمانی که دانشجو بودیم، نه امکانات داشتیم، نه پول و نه جایگاه، اما با ایمان و باور به خدمت، برنامه ریزی می کردیم و اقدامات مؤثر انجام می دادیم.

پزشکیان با اشاره به تجربه مدیریتی خود در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ادامه داد: اگر مسئولان درست مدیریت کنند و صادقانه به مردم خدمت ارائه دهند، هیچ مانعی برای خدمت وجود ندارد. مشکلات زمانی ایجاد می شود که انسان ها به دنبال منافع شخصی، جایگاه و ثروت باشند. ما انقلاب کردیم تا به مردم خدمت کنیم، نه اینکه دنبال کسب پست و مقام باشیم. زمانی که خدمت به مردم محور باشد، اثربخشی کار افزایش می یابد، اما زمانی که افراد به دنبال قدرت و موقعیت باشند، اثربخشی کاهش می یابد و بسیاری از نخبگان ناراضی می شوند.

وی با اشاره به آموزه های دینی و خطبه های حضرت علی (ع)، تأکید کرد: مسئولان باید مواظب هوای نفس خود باشند. هیچ کس نباید از جایگاه و قدرت برای اعمال زور یا تضییع حق دیگران استفاده کند. عدالت و انصاف باید نسبت به دوستان و دشمنان به طور یکسان رعایت شود و خدمت به مردم باید محور تمامی اقدامات باشد. مدیریت صحیح یعنی خدمت به مردم، رعایت عدالت و پرهیز از منافع شخصی.

رئیس جمهور افزود: اصلاح امور کشور نیازمند ایمان، تقوا، مهار هوای نفس و رعایت عدالت است. جامعه زمانی درست اداره می شود که حق به حقدار برسد و شایستگان در جایگاه خود قرار بگیرند.

پزشکیان با اشاره به آموزه های قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص)، گفت: اختلافات و دعواهای جامعه ناشی از تسلط هوای نفس است. تمام اختلافات ما بر سر نفسانیت است. اگر کسی شایسته باشد باید در جایگاه خود قرار گیرد و ما نیز باید اجازه دهیم حق به حقدار برسد.

وی ادامه داد: اگر به آموزه های الهی و سنت پیامبر عمل کنیم و افراد شایسته را در جایگاه مناسب قرار دهیم، مشکلات قابل حل خواهد بود. اما تغییر و اصلاح به این سادگی نیست؛ همان گونه که پیامبران، خلفا و امامان علی رغم قدرت و اختیار، همواره با محدودیت ها و مقاومت ها مواجه بودند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اصلاحات واقعی نیازمند رشد اجتماعی و باور عمومی است، بیان کرد: نفسانیت نباید بر حق حاکم شود. اگر موفق به مهار نفس شدیم و حق را به حقدار رساندیم، جامعه به سمت عدالت و انسجام حرکت خواهد کرد. در غیر این صورت، دعوا بر سر قدرت و منافع شخصی آغاز می شود.

پزشکیان با تأکید بر نقش مدیران، نخبگان، جوانان و دانشگاهیان در حل مسائل استان ها، گفت: در مناطق مختلف کشور، مدیران باید دست به دست هم دهند و با همفکری و تلاش، مشکلات محلی را حل کنند. مشکلات زمانی ایجاد می شود که چارچوب های غلط دست و پای ما را می بندد، اما با همکاری و تفکر مشترک، راه حل ها قابل دستیابی است.

وی با استناد به آموزه های دینی و تجربه مدیریتی خود، بر اهمیت مهار نفس و تصمیم گیری دقیق تأکید کرد و گفت: انسان متقی کسی است که تصمیمات خود را بر اساس عدالت، انصاف و تقوا اتخاذ کند. تقوا یعنی مدیریت بدون خطا؛ یعنی تمام مسیرها را سنجیده، دقیق، بدون تأخیر و بدون ایراد طی کردن.

رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال، اگر قرار است قطاری در ساعت مشخصی حرکت کند، باید دقیق در همان زمان حرکت کرده و مسیر را به درستی طی کند تا به مقصد برسد، نه اینکه با تأخیر یا اشتباه، کل سیستم را مختل کند.

پزشکیان تأکید کرد: تغییر و اصلاح در کشور ساده نیست. برخی افراد تلاش می کنند قدرت را برای کسب منافع شخصی حفظ کنند و حتی رفتار غلط خود را به نام مصلحت نظام توجیه می کنند. ما باید بر اساس حق و عدالت، قدرت را در جامعه اعمال کنیم تا حقوق واقعی شایستگان و همه آحاد مردم محقق شود.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت وحدت میان اقوام مختلف کشور، گفت: با کمک برادران کرد، سنی، بلوچ، عرب و دیگر اقوام، اصلاحات ممکن خواهد شد. این اقدام نیازمند عزم، اراده و پشتیبانی همه قوا است و نشان می دهد که تغییر تنها با همکاری، عدالت و تلاش جمعی محقق می شود.

رئیس جمهور در پایان اظهار کرد: ما در مسیر خدمت به مردم، هر کاری که از دستمان برآید برای اصلاح و بهبود شرایط انجام می دهیم. البته این مسیر آسان نیست، اما با همکاری، تلاش و رعایت حق و انصاف، می توان به نتایج مطلوب رسید.