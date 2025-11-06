قهرمانان واقعی کشور، انسان هایی هستند که به ساخت آینده فرزندان این سرزمین کمک می کنند

به گزارش کرد پرس، مسعود پزشکیان عصر امروز، پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴، در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم در جریان سفر دولت وفاق ملی به استان کردستان، با تأکید بر اینکه ارزش و عظمت فداکاری مردم در ساخت مدارس با هیچ میزان پولی قابل مقایسه نیست، گفت: فرهنگ، باور و عشق را نمی توان با هزاران میلیارد پول خرید یا جبران کرد. این روحیه ایثار و مشارکت باید به عنوان یک سرمایه ملی به شکلی شایسته نمایش داده شود.

وی افزود: این فرهنگ و عشق را نمی شود با هزاران میلیارد پول جبران کرد. فرهنگ فداکاری چیزی است فراتر از ارزش گذاری مادی و بالاتر از ذهن و باور و اعتقاد است. رسانه ها باید این نمونه های ارزشمند را به تصویر بکشند تا مردم ببینند در این کشور انسان هایی هستند که با وجود نیاز مالی، از مال خود می گذرند تا برای آموزش و آینده فرزندان این سرزمین کاری ماندگار انجام دهند.

رئیس جمهور با تأکید بر شکوه و عظمت فرهنگ فداکاری و ایثار، اظهار کرد: در برابر عظمت چنین انسان هایی سر تعظیم فرود می آورم و از خداوند می خواهم روح انسان های نیکوکاری را که مدرسه ای به یاد آنان ساخته می شود، شاد گرداند. آن مدرسه باید به زیباترین شکل ساخته شود تا الگوی دیگران قرار گیرد. دولت نیز هر کمکی بتواند در این مسیر انجام خواهد داد.

پزشکیان با اشاره به برنامه های دولت چهاردهم در زمینه آموزش و مدرسه سازی، ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورش و معیشت فرهنگیان کارهای زیادی در دست بررسی است، اما نباید وعده های شتاب زده داده شود تا اگر در مسیر مشکلاتی پیش آمد، مردم احساس نکنند صرفاً شعار داده شده است.

وی با بیان اینکه اولویت آموزش و پرورش، انسان است نه ساختمان، یادآور شد: مدرسه و کلاس بدون دانش آموز معنا ندارد و ساختمان تنها یک ابزار است. آنچه ارزش دارد، انسان هایی هستند که در این فضاها رشد می کنند و آینده کشور را می سازند.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت فراهم کردن بستر مناسب برای رشد استعدادهای انسانی، بیان کرد: مکرر پیش آمده که مسئولان به خاطر افتتاح یک دستگاه یا ساختمان، مراسم برگزار کرده و عکس یادگاری گرفته اند، اما واقعیت آن است که آن ها تنها آهن و ابزارند. ارزش واقعی در انسان هایی است که علم و خلاقیت را خلق می کنند.

پزشکیان گفت: افتخار من به بچه هایی است که آینده را خواهند ساخت. این نسل اگر میدان پیدا کند، به جاهایی خواهد رفت که ما نرسیدیم و کارهایی خواهد کرد که ما نتوانستیم انجام دهیم. وظیفه ماست که مسیر را برای آنان باز کنیم و توانمندی شان را پرورش دهیم.

وی در ادامه با اشاره به تجربه خیرین در مناطق محروم، اظهار کرد: زمانی یکی از خیران مدرسه ساز در سیستان و بلوچستان گفته بود ساخت مدارس در این استان ۴۰ سال طول می کشد، اما امروز بیش از دو هزار مدرسه در سیستان و بلوچستان در حال ساخت است و مردم خودشان این کار را انجام می دهند. اگر نگاه و باور انسان تغییر کند، هیچ کاری نشدنی نیست. آنچه مانع پیشرفت می شود، ذهن و ترس ماست. اگر پرده این ذهن کنار برود، می توان هر بنایی را ساخت و هر هدفی را محقق کرد.

رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود بار دیگر تأکید کرد: از همه کسانی که با عشق و گذشت در مسیر آموزش فرزندان این کشور گام برمی دارند، قدردانی می کنم. کسانی که برای عشق، انسانیت و مردم از منافع خود می گذرند، قهرمانان واقعی این سرزمین اند.

پزشکیان افزود: با کمک مردم و خیران، مسیر توسعه عدالت آموزشی را ادامه خواهیم داد و به یاری خدا کارهای بزرگ تری انجام می دهیم. یا راه پیدا می کنیم یا راه می سازیم و هیچ تردیدی ندارم که با همدلی، این مسیر به سرانجام خواهد رسید.