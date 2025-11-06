تفرقه در امت اسلام، خواست صهیونیسم جهانی است

به گزارش کرد پرس، مسعود پزشکیان ظهر امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴، در ادامه برنامه های سفر دولت وفاق ملی به کردستان، در نشست با جمعی از علما و روحانیون این استان، گفت: نخستین نگاه من در این جمع، نگاهی اعتقادی و برخاسته از ایمان است. پیش از هر سخن و تصمیمی، باید بر پایه باور و آموزه های الهی گام برداشت. خداوند می فرماید «ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید و جز در حال تسلیم و بندگی از دنیا نروید و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید».

رئیس جمهور با تأمل در این آیه، اظهار کرد: اساس ایمان، در هم دلی، با هم بودن و چنگ زدن به رشته الهی است؛ تفرقه، دوری از حقیقت و فاصله گرفتن از نور ایمان است.

پزشکیان افزود: در ادامه این آیات، خداوند یادآور می شود که نعمت الهی در پیوند دل ها و طهارت جان هاست، نه در جدایی و کینه توزی میان مؤمنان.

رئیس جمهور اخوت و برادری میان همه اهل ایمان را رسالت مشترک همه انبیای الهی عنوان کرد و ادامه داد: همه پیامبران، از ابراهیم و اسماعیل تا موسی و عیسی، برای رساندن یک پیام آمدند؛ پیام ایمان به خدای یکتا و باور به حقیقتی واحد. قرآن کریم می فرماید: «بگویید ما ایمان آوردیم به خدا و آنچه بر ما و پیامبران پیشین نازل شده است و میان هیچ یک از آنان جدایی نمی افکنیم، و ما در برابر او تسلیمیم».

پزشکیان بیان کرد: ایمان واقعی در پیوند و وحدت است. اگر مسلمانان بر محور همین آیه شریفه و اعتصام به حبل الله متحد بودند، امروز رژیم صهیونیستی هرگز جرات نمی کرد مردم مظلوم غزه را بمباران کند. چگونه ممکن است امت مسلمان، که امت واحده است، در برابر ظلم خاموش بماند و در عین حال در درون خویش دچار تفرقه باشد؟

رئیس جمهور گفت: اسرائیل جمعیتی اندک دارد و اساساً از ابتدا با تجاوز شکل گرفت، اما با تفرقه در میان مسلمانان توانست فرصت تنفس یابد و برای جهان اسلام مشکل آفرینی کند. وقتی قرآن تصریح دارد «هر کس دینی غیر از اسلام برگزینَد، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد»، جای هیچ اختلافی باقی نمی ماند. پس این نزاع ها بر سر چیست؟ چرا مسلمان با مسلمان دشمنی دارد در حالی که قرآن امت اسلامی را امت واحده می خواند و می فرماید: «امتِ شما، امتی یگانه است و من پروردگارِ شما هستم، پس مرا بپرستید.»

رئیس جمهور بیان کرد: خداوند پیامبران را مبشرین و منذرین فرستاد، و کتب آسمانی را نازل کرد تا در میان مردم حق را حکم کنند، اما پس از آمدن دلایل روشن، عده ای بنا به حسد گذاشتند و راه اختلاف را در پیش گرفتند. منشأ اختلاف ها علاوه بر جهل، زیاده خواهی و دنیاطلبی است.

پزشکیان تأکید کرد: بنای اعتقادی من بر این است که مسلمانان با هم برادرند. این تنها یک باور نیست، دستور صریح رسول خداست. پیامبر در مدینه فرمان داد مسلمانان با هم پیمان برادری ببندند و در خطبه فتح مکه فرمود المسلمون اخوه و هم ید واحده علی من سواهم. پس چرا ما با هم نزاع داریم؟ چرا کشورهای اسلامی با هم درگیرند؟

رئیس جمهور افزود: این تفرقه ها همان خواست اسرائیل، آمریکا و صهیونیسم جهانی است تا امت اسلام سرگرم اختلاف شود و آنان هر تجاوزی که خواستند، انجام دهند. اگر وحدت و انسجام میان ما حاکم شود، هیچ قدرتی جرئت نخواهد کرد چشم طمع به سرزمین های اسلامی بدوزد. اختلافات داخلی، ریشه بسیاری از مصائب امت اسلام است و تنها با بازگشت به ایمان، برادری و اعتصام به ریسمان الهی است که می توان از این چرخه بیرون آمد.

پزشکیان در ادامه با تلاوت آیه شریفه «خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم»، گفت: در نگاه الهی هیچ قومی بر قوم دیگری برتری ندارد. انسان ها از عهد آدم تا امروز در یک اصل مشترک اند و پیام رسول خدا روشن است که فرمود «لا فضل لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی و لا لأحمر علی أسود إلا بالتقوی». این یعنی همه برابر، همه برادر و برترین تنها کسی است که با تقوا و پرهیزکاری زندگی می کند.

رئیس جمهور اظهار کرد: اساس دین و اخلاق بر برادری است اما متأسفانه این اصل را فراموش کرده ایم و دشمنان نیز بر همین نقطه ضعف ما سوار شده اند. فراموشی این حقیقت، امت اسلامی را از مسیر همدلی دور کرده و زمینه نفوذ بیگانگان را فراهم ساخته است. بازگشت به این اصل قرآنی یعنی بازسازی وحدت.

وی تأکید کرد: نخستین گام اصلاح امور، ایجاد انسجام و وحدت است. اگر دست ها در دست هم قرار گیرد و دل ها در کنار هم باشد، بر مشکلات غلبه خواهیم کرد. هیچ وعده ای برای حل دفعی مشکلات نمی دهم، زیرا چنین چیزی ممکن نیست؛ اما باور دارم که با وحدت، آرام آرام از سختی ها عبور می کنیم.

پزشکیان با اشاره به هم افزایی و هماهنگی بسیار خوب شکل گرفته برای رفع خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، گفت: در جلسات با صنعتگران، تولیدکنندگان و بازرگانان، درباره راه های عبور از این وضعیت گفت وگو شده است. امروز نیاز به مدیریت دقیق داریم تا مشکلات یکی یکی برطرف شوند.

رئیس جمهور افزود: تلاش دولت بر آن است که با وحدت، انسجام ملی و اتکای بر توان مردم و بخش خصوصی، فضایی مشارکتی شکل گیرد. هدف این است که در هر استان اختیارات لازم به مجموعه های محلی واگذار شود تا استانداران بتوانند با در چارچوب های قانونی برای حل مشکلات استان ها تلاش کنند. به این ترتیب، تصمیم ها به جای تمرکز در مرکز، بر پایه واقعیت های هر استان اتخاذ می شود و مردم مستقیماً در مسیر توسعه نقش آفرین خواهند شد.

پزشکیان ادامه داد: با روندی که آغاز شده و با وحدت و انسجامی که در میان مردم و علما وجود دارد، تلاش خواهیم کرد با یاری روحانیت و همراهی ملت، مشکلات کشور را برطرف کنیم. نشست های کارشناسی متعددی با مدیران، نمایندگان و صاحب نظران استان انجام شده و جمع بندی هایی صورت گرفته است. بخشی از تصمیم ها باید در استان اتخاذ شود و دولت نیز در حد توان خود اختیارها را به سطح محلی واگذار خواهد کرد.

وی با اشاره به ضرورت صرفه جویی در انرژی به عنوان راهکاری برای غلبه بر مشکلات و تأکید بر اهمیت نقش علما و روحانیون در این زمینه، اظهار کرد: اگر در خانه ها، مساجد و ادارات کمی دما را کاهش دهیم و مصرف برق و گاز را اندازه نگه داریم، با تنها ده درصد صرفه جویی روزانه ظرفیت قابل توجهی سوخت قابل ذخیره سازی خواهد بود که می تواند صرف ایجاد شغل، راه سازی و کارخانه های تولیدی شود. بنده در خانه خودم نیز اجازه روشن بودن چراغ های اضافی رانمی دهم، این رفتار نماد تغییر فرهنگی است که همگان باید بیاموزند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه برنامه دولت توسعه نیروگاه های خورشیدی، کاهش مصرف گاز و جایگزینی تدریجی برق و انرژی تجدیدپذیر برای کل مصارف است، بیان کرد: برق هم پاک تر است، هم ایمن تر، هم کم هزینه تر. خورشید، سرمایه ای الهی است که می توان بدون آلایندگی از آن بهره برد. نفت و گاز نیز می تواند به جای مصرف داخلی، فروخته و به سرمایه گذاری در زیرساخت ها تبدیل شود.

رئیس جمهور ضمن دعوت از علما و روحانیون برای ترویج صرفه جویی و پرهیز از اسراف در جامعه، گفت: با یاری خداوند و همراهی مردم، دولت وفاق ملی تا جان در بدن دارد خدمتگزار ملت خواهد ماند و هدف تنها خدمت به مردم، پاسداری از خون شهدا و سربلندی ایران است.