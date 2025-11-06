نخستین گام تغییر، انتخاب مدیران از میان مردم و نخبگان هر استان است

به گزارش کرد پرس، مسعود پزشکیان در نشست با فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی استان کردستان افزود: اگر اختیارات لازم به مدیران محلی داده شود، بسیاری از مشکلات در همان سطح استان قابل حل خواهد بود. هرچه تصمیم ها به مردم نزدیک تر شود، کارآمدی، شفافیت و رضایت عمومی نیز افزایش می یابد.

پزشکیان با اشاره به تجربه های گذشته و لزوم اصلاح ساختار اداری کشور تصریح کرد: بخش مهمی از نابرابری ها و کندی توسعه ناشی از تمرکز تصمیم گیری در پایتخت است. باید به مدیران استانی اعتماد کرد تا بتوانند بر اساس شناخت از ظرفیت ها و نیازهای محلی، تصمیم بگیرند و پاسخ گو باشند.

رئیس جمهور تأکید کرد: همان گونه که هر نماینده در مجلس می تواند روزی در جایگاه تصمیم گیر بنشیند، هر انسان توانا نیز باید فرصت بروز خلاقیت و نوآوری پیدا کند. دولت وظیفه دارد زمینه را برای شکوفایی استعدادها و اندیشه های مردم فراهم کند تا توانمندی های واقعی جامعه آشکار شود.

پزشکیان با یادآوری پیوندهای عاطفی خود با مردم کردستان گفت: دوران کودکی در همین کوچه ها و دشت های کردستان سپری شد. روحیه همبستگی و صداقت در همین فرهنگ شکل گرفت و امروز نیز ریشه رفتار و منش ما در همین سرزمین نهفته است.

وی با بیان اینکه کشور برای عبور از نابرابری ها نیازمند همدلی و همکاری جمعی است، افزود: فرهیختگان، هنرمندان، دانشمندان، سیاست مداران و ادیبان این خطه می توانند نیروی محرکه تغییر باشند. امروز بار سنگینی بر دوش همه ماست و حل مشکلات تنها زمانی ممکن می شود که اهل علم و اندیشه در تصمیم سازی ها مشارکت کنند.

پزشکیان تأکید کرد: هیچ جناح یا گروهی به تنهایی قادر به اصلاح کشور نیست و موفقیت جز با مشارکت همگانی حاصل نمی شود. اگر مردم در جایگاه خود نقش خود را ایفا کنند، مسیر توسعه و عدالت هموار خواهد شد. همه دشواری هایی که بر کشور تحمیل شده است، به دست توانای نخبگان و مردم آگاه قابل حل است.

رئیس جمهور با استناد به ابیاتی از اقبال لاهوری گفت: بر خویش گشا دیده و از غیر فروبند، دیدن دگر آموز و ندیدن دگر آموز. این شعر دعوتی است به خودآگاهی و بیداری درونی؛ یعنی نگاه به ظرفیت های خویش و پرهیز از وابستگی به بیگانگان.

وی افزود: دیروز نماینده بودم و امروز رئیس جمهور شدم، اما همان انسان مانده ام و هیچ تغییری نکرده ام. اگر بتوانیم این ذهنیت را از میان برداریم که عده ای در بالا جایگاهی متفاوت از دیگران دارند و پایین ترها بی سهم از فهم و درک اند، بخش بزرگی از مشکلات کشور برطرف خواهد شد.

پزشکیان با تأکید بر رفع نگاه تبعیض آمیز در ساختار مدیریتی کشور بیان کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که هیچ کس خود را جدا از مردم نپندارد. تلاش دولت این است که اختیارات لازم به استان ها، فرمانداری ها و بخشداری ها واگذار شود تا در چارچوب قانون، سیاست و چشم انداز ملی، خلاقیت و نوآوری به صورت محلی متبلور شود.

وی در ادامه با اشاره به ابیاتی دیگر از اقبال لاهوری گفت: همچو آینه مشو محو جمال دگران، از دل و دیده فرو شوی خیال دگران. در جهان بال و پر خویش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دگران. آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز، آشیانی که نهادی دگران. او افزود: این ابیات تأکید دارد که تکیه بر توان خویش، راز بیداری و پیشرفت است.

پزشکیان اظهار کرد: باید به خود تکیه کنیم و به ظرفیت های درونی ایمان داشته باشیم. دولت موظف است مسیر حرکت را هموار کند، موانع را بردارد و اجازه دهد مردم توانایی های خود را نشان دهند. در حد توان، دولت در کنار مردم خواهد ایستاد تا خلاقیت و اراده جمعی به نتیجه برسد.

وی با اشاره به ظرفیت های اقلیمی و فرهنگی استان گفت: سرزمین کردستان از کوه و دشت تا جنگل و دریاچه، دارای سرمایه های ارزشمندی است و این فرهنگ غنی، پایه حرکت به سوی آینده است. سرمایه واقعی، همین مردم و اندیشمندانی هستند که می توانند این ظرفیت ها را زنده کنند و از آن رونق، آبادانی و افتخار بسازند.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد در حل مسائل استانی ادامه داد: در کردستان حدود ۵۰۰ سمن فعال وجود دارد و با چنین ظرفیتی دیگر نباید مشکلی در مسیر مشارکت اجتماعی باقی بماند. سمن ها بسته به نوع فعالیت و گروه هدف می توانند بستر حل مسائل جامعه باشند و دولت هم باید پشتیبان این حرکت باشد.

پزشکیان یادآور شد: امید و تکیه گاه واقعی در اداره کشور بر علما، سیاست مداران، دانشگاهیان، نخبگان، کارآفرینان و همین سازمان های مردمی است که ریشه در جامعه دارند. بزرگ ترین سرمایه هر ملت، مردمی است که خود را مسئول بدانند و به بهبود وضع پیرامون خویش بیندیشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بزرگ شدن ساختار دولت گفت: دولتی که در طول سال ها بزرگ و هزینه زا شده است، امروز بخش عمده ای از تورم را بر دوش مردم گذاشته است. در حالی که دولت باید خدمت گزار تولیدکنندگان باشد، در بسیاری از بخش ها به جاهایی رسیده ایم که مدیر و رئیس فراوان داریم اما بهره وری اندک است. مسیر اصلاح در کوچک سازی دولت نهفته است، هرچند کاری سخت و زمان بر خواهد بود.

پزشکیان افزود: هر هزینه ای که دولت از توان مالی کشور فراتر رود، در نهایت به صورت تورم بر معیشت مردم تحمیل می شود. در جلسات متعدد با استانداران تأکید شده است که کاهش هزینه های اجرایی در همه سطوح باید در دستور کار باشد تا توان مالی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر آزاد شود.

وی از نخبگان و کنشگران اجتماعی استان خواست در این مسیر همراه باشند و گفت: نشست مشترک سمن ها و فعالان کردستان در تهران برگزار خواهد شد تا خواسته ها و طرح ها به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گیرد. استاندار کردستان مأموریت یافته است تا پیگیری ها را تا حصول نتیجه ادامه دهد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر معنا و هدف سفرهای استانی اظهار کرد: این حضورها تنها برای بازدید یا گفت وگو نیست بلکه برای لمس واقعیت زندگی مردم و شنیدن مستقیم مشکلات از زبان آنان است. هیچ گزارشی جای گفت وگوی رو در رو را نمی گیرد و هیچ آمار و جدول کاغذی نمی تواند عمق رنج یا امید مردم را نشان دهد.

وی ادامه داد: همان گونه که در دوران طبابت، درمان با دیدن دقیق زخم و شنیدن درد بیمار آغاز می شود، در اداره کشور نیز باید رنج مردم را از نزدیک دید تا تصمیم درست گرفته شود. این سفرها به همین معنا با اهمیت اند؛ چون می آموزند که گوش دادن، مقدمه اصلاح است و دیدن، شروع تغییر.

پزشکیان در پایان با بیان اینکه کردستان شایستگی آن را دارد که الگوی توسعه و همدلی در کشور باشد، گفت: این سرزمین می تواند به جایگاهی برسد که دیگر مناطق کشور با تحسین بنگرند و آرزو کنند بخشی از این فرهنگ تلاش گر و پویا را داشته باشند. کردستان مظهر تلاش، انسانیت و همبستگی است و ایمان داریم که آینده ای درخشان پیش روی این خطه خواهد بود. در برابر مردم کردستان باید سر تعظیم فرود آورد، چرا که صاحبان این خاک با صبوری و غیرت، همواره پاسدار مرزهای فرهنگی و انسانی ایران بوده اند.