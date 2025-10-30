۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۱

سارق مسلح مسافربرنما در ارومیه دستگیر شد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری راننده تاکسی قلابی که به اخاذی از مسافران در ارومیه اقدام می کرد، خبر داد.

سرهنگ کارآگاه صادق شکری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی شکایت خانمی مبنی بر سرقت طلاجات و ساعتش به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال توسط راننده یک دستگاه پراید در ارومیه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

اوافزود: با بررسی موضوع مشخص شد که راننده پس از سوار کردن شاکی در کوچه ای خلوت با تهدید اسلحه قلابی و به ظاهر کلت، ضمن درگیری و مجروح نمودن وی از ناحیه دست اقدام به سرقت طلاجات و ساعتش کرده است.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان ادامه داد: با انجام اقدامات فنی  پلیس، متهم شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و در بازجویی ها به جرم خود و چندین فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف و اقرار نمود که برای سرقت از خودروهای امانتی مشتریانش سوء استفاده می کرده که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی گردید.
 
سرهنگ شکری در پایان تاکید کرد: شهروندان به ویژه بانوان از تردد با خودروهای مسافربری شخصی و ناشناس جدا خودداری کرده و حتماً از تاکسی های مجاز یا سامانه های معتبر استفاده نمایند و در صورت مواجهه با تهدید، ضمن حفظ خونسردی  مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

