زورگیری و سرقت جواهرات زنان در ارومیه

به گزارش کردپرس، سردار جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی شکایت خانمی مبنی بر سرقت دستبند طلای وی توسط فردی ناشناس مسلح، به موقع پارک خودروی خود در پارکینگ آپارتمان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

او افزود: با توجه به حساسیت موضوع و با انجام تحقیقات گسترده میدانی، متهم شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و در بازجویی های پلیس اذعان داشت که در محلات شهر ارومیه اقدام به پرسه زنی و شناسایی خانم هایی که طلا داشتند کرده و پس از تعقیب آنها در یک موقعیت مناسب به روش زورگیری و تهدید با سلاح گرم اقدام به ربودن طلای آنها می نمود.

سردار جهانبخش با اشاره به اینکه متهم با این روش تاکنون اقدام به ۷ فقره سرقت نموده بود، تصریح کرد: نامبرده پس از اعتراف به بزه انتسابی با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان در پایان تاکید کرد: شهروندان به ویژه بانوان، هنگام ورود یا خروج از پارکینگ منازل کاملاً هوشیار باشند و از به نمایش گذاشتن طلا و جواهرات خودداری کرده و در صورت مواجهه با سارقین، ضمن حفظ خونسردی، مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.