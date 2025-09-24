معاون وزیر آموزش و پرورش هم برچیدن مدارس کانکسی آذربایجان غربی را وعده داد

محمودزاده با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه آموزش، توضیح داد: در قالب نهضت ملی مدرسه‌سازی دولت، تمامی مشکلات سخت‌افزاری مدارس برطرف می‌شود و هدف اصلی، فراهم کردن محیطی امن، استاندارد و متناسب با نیازهای آموزشی دانش‌آموزان است.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید می‌توانند در محیطی سالم و استاندارد به تحصیل بپردازند و هیچ دانش‌آموزی از امکانات آموزشی مناسب محروم نخواهد بود.

او از اقدامات ویژه برای مدارس کوچک‌تر با کمتر از ۱۰ دانش‌آموز خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های دولت، سازمان نوسازی مدارس، مشارکت خیران و مسئولیت‌های اجتماعی، شرایط مناسب برای تحصیل این دانش‌آموزان فراهم می‌شود.

محمودزاده توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفع مشکلات سخت‌افزاری مدارس بخشی از برنامه‌های گسترده آموزش و پرورش در راستای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تحصیل دانش‌آموزان است.

خبرگزاری کردپرس، روز گذشته در گزارشی انتقادی نوشت؛ علیرغم وعده های هر ساله برچیدن مدارس کانکسی در آذربایجان غربی، طی دو سال گذشته بر تعداد این مدارس افزوده شده و آمارها نشان می دهند ٥١ کانکس در عرض دو سال به تعداد مدارس کانکسی این استان افزوده شده و خبری از برچیدن آنها نیست. در حال حاضر نیز برای جبران کمبود فضای آموزشی در استان، به احداث ۸ هزار کلاس درس و ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.