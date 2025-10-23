بیمارستان ٢٠٩ تختخوابی نقده توسط رییس جمهور افتتاح شد

محمدامین ولی‌زاد افزود: این بیمارستان جدید در پنج طبقه و با مساحت بیش از چهار هزار مترمربع احداث شده است که با بهره برداری از آن سرانه تخت بیمارستانی در این شهرستان به ۲.۵ تخت برای هر یک هزار نفر است که از میانگین استانی بالاتر است.

وی اضافه کرد: بیمارستان جدید دارای تمامی تختصص های مورد نیاز است و بیماران شهرستان های اشنویه و پیرانشهر هم امکان استفاده از آن را دارند؛‌ همچنین با توجه به نزدیکی این منطقه به مرز، می‌توان از این بیمارستان برای توسعه توریسم درمانی نیز بهره مند شد.

وی افزود: طبق سرشماری و ثبت‌نام در سامانه سیب ۲ شهر نقده و محمدیار در مجموع دارای ۱۲۸ هزار و ۱۹۵ نفر جمعیت است که از این تعداد ۳۸ هزار نفر در مناطق روستایی این شهرستان ساکن هستند.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در یازدهمین سفر استانی خود به آذربایجان‌غربی، صبح امروز (پنجشنبه) به صورت رسمی وارد ارومیه شد و در بدو ورود مورد استقبال حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسوولان این استان قرار گرفت.

دیدار با نخبگان، فعالان اقتصادی و سیاسی و شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی از جمله برنامه رییس جمهور در آذربایجان غربی است.