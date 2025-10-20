لاریجانی: اگر آژانس برای همکاری پیشنهادی دارد درخواست دهد

به گزارش کرد پرس، «علی لاریجانی» در نشست خبری مشترک با «قاسم الاعرجی» دبیر شورای امنیت ملی عراق در پاسخ به اینکه فضای هوایی عراق در جنگ ۱۲ روزه مورد سوء استفاده اسراییل و امریکا علیه ایران قرار گرفت، گفت: همان‌طور که آقای الاعرجی گفتند عراق نمی خواهد این اتفاق بیفتد؛ این یک نمونه از رفتار آمریکا با کشورهای مستقل و نیز عراق است که نمی‌گذارد فضای آن در اختیار خودشان باشد و تمام صحبت آقای الاعرجی هم همین است، اما آنها(آمریکا) سوء استفاده می‌کنند. با وجود اینکه دولت عراق مستقل است، اما آمریکا نمی گذارد و از فضای سیاسی و امنیتی این کشور سوء استفاده می‌کند.

وی درباره اهداف سفرش به کشورهای مختلف از جمله روسیه گفت: هر کدام از این سفرها فلسفه خاص خودش را دارد، اما در کل همه تلاشها به سمت یافتن راه حلی برای رفع مسائل و مشکلات است.

می‌خواستند ماشه را اجرا نکنند

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره چگونگی همکاری ایران و آژانس بعد از اسنپ‌بک و توافق قاهره تصریح کرد: آقای عراقچی بعد از توافق قاهره اعلام کردند که اگر اسنپ‌بک را فعال کنند توافق کان لم یکن است و همین هم رخ داد. خب می‌خواستند ماشه را اجرا نکنند! اگر آژانس برای همکاری پیشنهادی دارد درخواست دهد تا در کمیته‌ای که در شورای امنیت ملی است، بررسی شود.