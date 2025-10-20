روستاییان پول مرمت یک پل تاریخی در بوکان را تامین کردند

او اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز برای بازسازی این پُل تاریخی توسط اهالی روستاهای این منطقه و هیات امنای این پُل تامین شده و طرح مطالعاتی آن تدوین و استاد معمار چیره دستی هم برای مرمت آن مشخص شد.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوکان گفت: مرمت این پُل تاریخی علاوه بر اینکه می تواند از تخریب بیشتر آن جلوگیری کند زمینه توسعه بیشتر گردشگری را در این منطقه فراهم می سازد.

پل سلطان در نزدیکی روستای «زیراندول» و بر روی رودخانه سیمینه واقع شده و برای ساخت آن یک دهنه از سنگ چین خشک استفاده شده که با گذشته ۴۰۰ سال از ساخت آن قسمتی از گوشه شرقی پل دچار آسیب شده است.

این پل با ۲۰ متر طول و ۳۵۰ سانتی متر عرض از ۲ طاق رومی تشکیل شده که طاق کوچکتر با عرض سه متر و ارتفاع یک متر و ۳۰ سانتی متر و طاق بزرگتر با عرض ۶ متر و ارتفاع سه متر و ۲۰ سانتی متر از باشکوه‌ترین قسمت های این اثر است.

گفته می شود مصالح به کار رفته در بنای پل، عامل مؤثری در استحکام و استقامت در برابر سوانح طبیعی و یکی از عوامل ایستایی بنا در قرون متمادی بوده است.