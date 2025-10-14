کاهش ٣٠ درصدی بارندگی ها/ وضعیت آبی موجود بحرانی است

به گزارش کردپرس، عباس عباسی، در چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان بو گفت: باید تصمیمات مؤثر برای مدیریت مصرف و عبور از شرایط تنش آبی با همکاری همه دستگاه‌های شهرستانی اتخاذ شود.

عباسی در خصوص اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت منابع آب اظهار کرد: از آن جمله انسداد ۴۲ حلقه چاه غیرمجاز، نصب ۴۳ فقره کنتور هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه، آزادسازی ۱۳ هکتار از بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی است.

مدیر منابع آب بوکان گفت: همچنین جلوگیری از کشت دوم در اراضی کشاورزی، ساماندهی رودخانه سیمینه‌رود و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز شن و ماسه به‌ویژه در محدوده روستای شهریکند انجام گرفته است.

او با اشاره به دیگر اقدامات انجام گرفته، ادامه داد: ابطال ۳۱ مورد تخصیص صادره غیرمجاز در بخش صنعت و خدمات و آزادسازی ۱۸۰ هزار مترمکعب آب در این بخش نیز انجام گرفت.

در ادامه پارسامهر معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرماندار بوکان، باقدردانی از عملکرد اعضای شورا، جلسات شورای حفاظت از منابع آب را از کاربردی‌ترین جلسات شهرستان دانست و اظهار داشت: بسیاری از مصوبات این شورا به عنوان پایلوت در سطح استان اجرا خواهد شد.

او با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب، بر پیگیری جدی اجرای مصوبات، برنامه‌ریزی برای کاهش چالش‌ها در تأمین آب شرب و همکاری کامل دستگاه‌ها در این زمینه تأکید کرد.

