۴۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در گمرکات کردستان کشف شد

به گزارش کرد پرس، سرهنگ پورخزایی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: این مقدار کشفیات در نتیجه طرح های مهار و برخورد با مظاهر قاچاق و تخلف محیطی در زمینه قاچاق فرآورده های نفتی خارج از شبکه و در عملیات های ضربتی و هماهنگ توسط کارکنان یگان حفاظت گمرکات استان کشف و ضبط شد.

وی اظهار کرد: ارزش سوخت های مکشوفه در این مدت رقمی بیش از ۱۸۱ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال بوده و در این راستا ۱۸۶ فقره پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیربط تحویل شده است.

فرمانده یگان حفاظت گمرکات کردستان همچنین از دستگیری ۱۳۳ نفر و توقیف ۷۶ دستگاه کامیون که در این مدت در زمینه قاچاق فرآورده های نفتی فعالیت داشتند خبر داد.

سرهنگ پورخزایی هرگونه برهم زدن نظم و امنیت در مرزهای رسمی استان را خط قرمز یگان حفاظت گمرکات استان خواند و هشدار داد با هرگونه تخلف محیطی برخورد قانونی خواهد شد.