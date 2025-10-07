۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۴

در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴؛

۴۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در گمرکات کردستان کشف شد

سرویس کردستان - فرمانده یگان حفاظت گمرکات استان کردستان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال مقدار ۴۴۰ هزار و ۵۶۰ لیتر سوخت قاچاق توسط عوامل این یگان در سطح گمرکات مرزی استان کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشد ۱۸.۴۴ درصدی برخوردار است.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ پورخزایی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: این مقدار کشفیات در نتیجه طرح های مهار و برخورد با مظاهر قاچاق و تخلف محیطی در زمینه قاچاق فرآورده های نفتی خارج از شبکه و در عملیات های ضربتی و هماهنگ توسط کارکنان یگان حفاظت گمرکات استان کشف و ضبط شد.

وی اظهار کرد: ارزش سوخت های مکشوفه در این مدت رقمی بیش از ۱۸۱ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال بوده و در این راستا ۱۸۶ فقره پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیربط تحویل شده است.

فرمانده یگان حفاظت گمرکات کردستان همچنین از دستگیری ۱۳۳ نفر و توقیف ۷۶ دستگاه کامیون که در این مدت در زمینه قاچاق فرآورده های نفتی فعالیت داشتند خبر داد.

سرهنگ پورخزایی هرگونه برهم زدن نظم و امنیت در مرزهای رسمی استان را خط قرمز یگان حفاظت گمرکات استان خواند و هشدار داد با هرگونه تخلف محیطی برخورد قانونی خواهد شد.

