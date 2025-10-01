۹ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۸

استاندار کردستان:

معابر ویژه تردد کولبران در کردستان بازگشایی شود

سرویس کردستان ـ استاندار کردستان از پیگیری برای بازگشایی معابر ویژه تردد کولبران خبر داد و گفت: باید موانع موجود در این مسیر برطرف شود تا مرزنشینان بتوانند مطابق قانون تجارت مرزنشینان از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، گفت: طبق قانون، واردات کالا توسط کولبران تا سقف مشخص، بدون پرداخت عوارض امکان‌پذیر است و لازم است سازوکاری طراحی شود تا ثبت ورود انفرادی کالا برای کولبران تسهیل و روان‌سازی شود.

وی اظهار کرد: قانون تجارت مرزی یک امتیاز ویژه برای استان‌های مرزی است و استان کردستان در بخش کولبری سهم بیشتری نسبت به سایر استان‌ها دارد.

استاندار کردستان همچنین اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی را فرصتی مهم برای توسعه منطقه دانست و افزود: اجرای درست این قانون علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و افزایش حضور مسافران در استان شود.

