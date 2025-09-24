تفاهمنامه ساخت ۳۰ مدرسه در استان ایلام امضا شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، با حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان درمحل دفتر سرهنگ جهانپور مسئول بسیج سازندگی استان و در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی قرارداد تفاهمنامه ساخت ۳۰ فضای آموزشی با ۹۴ کلاس درس در استان ایلام منعقد شد.

جلال حمره مدیر کل نوسازی مدارس استان با اشاره به حضور پررنگ بسیج سازندگی در کلیه عرصه‌های سازندگی حضور این نهاد را در امر مشارکت در ساخت مدارس و خدمت رسانی به جامعه تعلیم و تربیت آینده سازان میهن در قالب نهضت توسعه و عدالت در فضاهای آموزشی را حائز اهمیت برشمرد و این حضور را برگ زرین دیگری از خدمت رسانی بسیج در سازندگی کشور دانست.

ساخت ۱۲۴ مدرسه جدید در نهضت عدالت آموزشی استان ایلام پیش بینی شده است.