۲۱۰۰ میلیارد تومان از مصوبات سفر رئیس جمهور به ایلام پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی گفت: در جریان سفر ریاست جمهوری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ همت) اعتبار برای استان به تصویب رسید که در دو بخش پروژههای عمرانی و طرحهای سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
وی افزود: از این میزان، نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان به پروژههای عمرانی در حوزههای مختلف از جمله حملونقل، آب، فضاهای آموزشی، بهداشت و درمان و سایر زیرساختهای اساسی اختصاص داده شده است. به گفته استاندار، این اعتبارات با هدف رفع نیازهای اساسی و تقویت زیرساختهای استان تعریف شدهاند.
استاندار ایلام ادامه داد: خوشبختانه تاکنون بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب به صورت نقدی تأمین و به استان ابلاغ شده و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است. این روند تخصیص اعتبارات به شکل مستمر ادامه خواهد داشت.
کرمی خاطرنشان کرد: برای پیگیری دقیق مصوبات و تحقق پروژههای سفر ریاست جمهوری، ستادی ویژه در استان تشکیل شده است که به صورت منظم روند اجرای پروژهها را در بخشهای عمرانی، زیربنایی و اقتصادی بررسی و پیگیری میکند. همچنین تفاهمنامهها و توافقات صورت گرفته با جدیت دنبال خواهد شد.
استاندار در پایان تأکید کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای مصوب، قطعاً شاهد تحولات چشمگیر در توسعه استان ایلام خواهیم بود و این اقدامات میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح زندگی مردم، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ایفا کند.
