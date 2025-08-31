۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۸

واحد تولید لوازم خانگی در بانه به مناسبت هفته دولت افتتاح شد

سرویس کردستان - همزمان با هفته دولت، واحد تولیدی شرکت آتنا در شهرستان بانه با حضور معاون سیاسی استاندار کردستان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، فرماندار بانه و جمعی از مسئولان محلی افتتاح شد. این واحد تولیدی در حوزه تولید انواع لوازم خانگی برقی فعالیت خواهد داشت.

به گزارش کرد پرس، در آیین افتتاح این واحد، محمدبختیار خلیقی با اشاره به ظرفیت بالای این پروژه، گفت: واحد تولیدی آتنا سالانه توان تولید ۷۰ هزار دستگاه لوازم خانگی با ۴۶۴ قلم کالا را دارد و افتتاح آن در شهرک صنعتی بانه گام مهمی در مسیر حمایت از صنعت داخلی و توسعه اقتصادی منطقه به شمار می رود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است، افزود: با آغاز به کار این واحد، ۴۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار می شوند و این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات داخلی، نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری در منطقه خواهد داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با تأکید بر رعایت استانداردهای جهانی و بهره گیری از فناوری های نوین در این واحد تولیدی، اظهار کرد: راه اندازی چنین پروژه هایی می تواند سهم چشمگیری در رونق صنعت استان و ارتقای جایگاه تولیدات داخلی داشته باشد.

