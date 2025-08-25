دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ در کردستان صادر شد/امکان پرداخت مالیات تا ۹ قسط

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در اجرای ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (پ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان، اجرای عدالت مالیاتی، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درتعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی ازصاحبان مشاغل، دستورالعمل بهره گیری از ظرفیت تبصره مذکور صادر شده است.

وی اظهار کرد: مطابق دستورالعمل صادرشده، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ کمتر از مبلغ ۲۱۶ میلیارد ریال (۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir (https://my.tax.gov.ir/) بارگذاری شده باشد، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف هستند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان افزود: بر اساس این دستورالعمل، برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی، بیش از نصاب مقرر است، سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه پیش فرض براساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان می کند.

فعله گری ادامه داد: چنانچه مؤدیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن، با حداقل مالیات مشخص شده در اظهارنامه پیش فرض اقدام کنند، اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم، کم ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای آن صادر و ابلاغ خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مؤدیانی که تا ۱۵ شهریورماه، برای آنها فرم تبصره ماده (۱۰۰) بارگذاری نشود، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی (از طریق تایید یا تکمیل اظهارنامه پیش فرض و یا تکمیل فرم عادی اظهارنامه مالیاتی) تا ۳۱ شهریور ماه هستند.

همچنین براساس این دستورالعمل، امکان تقسیط پرداخت مالیات برای مودیان در ۲، ۳، ۵، ۷ و ۹ قسط مساوی تحت شرایط و ضوابط خاص فراهم شده است.