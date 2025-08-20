افزودن زبان کردی به خبرگزاری سوریه؛ تاکتیک تبلیغاتی یا اقدامی واقعی ؟

به گزارش کردپرس، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) برای نخستین بار زبان کردی را به فهرست زبانهای رسمی خود اضافه کرد؛ اقدامی که بسیاری از کردها آن را تاکتیکی تبلیغاتی میدانند و نه نشانه تغییر واقعی. منتقدان میگویند انتخاب جایگاه زبان های خارجی برای انتشار اخبار کردی، نوعی برخورد با زبان کردی مشابه زبان خارجیهاست و هویت فرهنگی آنها را نادیده میگیرد.
مگان بودت، کارشناس مسائل کردها و رئیس انستیتو صلح کردی در آمریکا، در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق گزارشها، سانا همچنین قصد دارد زبانهای اسپانیایی و ترکی را اضافه کند، که نشان میدهد زبان کردی در نظر مقامات سوریه بیشتر یک «زبان خارجی» تلقی میشود تا زبانی که شهروندان سوری به آن صحبت میکنند.»
او افزود: بسیاری از کردها هنوز از اعلامیه یکجانبه احمد الشرع، رئیس جمهور موقت درباره قانون اساسی موقت ناراضی هستند، چرا که هیچ اشارهای به کردها یا دیگر اقلیتهای سوریه ندارد.
او تاکید کرد: «اگر قرار است این اقدام نمادین به معنای گنجاندن کردها باشد، انتخاب موقعیت رسمی برای استفاده از زبان کردی باید درست انجام شود.»
وین ویلگنبورگ، پژوهشگر مستقر در اربیل و نویسنده کتاب ولادیمیر وان کردهای سوریه نیز در این باره به نشریه الکترونیکی المانیتور گفت: «اینکه هنوز کشور سوریه با نام جمهوری عربی سوریه شناخته میشود و آموزش رسمی به زبان کردی وجود ندارد، همچنان موانع فرهنگی برای کردها ایجاد میکند.»
اما امبرین زمان، کارشناس مسائل کردها بر این باور است که افزودن زبان کردی به وبسایت خبرگزاری رسمی دولت جدید سوریه، نشانه یک تغییر جدی در مورد رویکرد دولت نسبت به کردها است؛ زیرا به باور وی، مقامات قبلی در سوریه حتی وجود کردها را انکار کرده و از اعتراف به وجود کردها در سوریه خودداری می کردند و این اقدام یک قدم مثبت برای به رسمیت شناختن اقلیتها در سوریه، بویژه کردها است.
