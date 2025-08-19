تردد یک میلیون زائر از مرز خسروی در اربعین امسال

به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی رئیس ستاد اربعین استان، پایان عملیات اربعین حسینی در استان و مرز بین‌المللی خسروی را اعلام کرد و از بازگشت روند تردد زائران به روال عادی خبر داد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به دلایل این افزایش، خسروی را «دروازه کربلا» دانست و تأکید کرد: این مرز نزدیک‌ترین، قدیمی‌ترین و آسان‌ترین مسیر عزیمت به عتبات عالیات بوده و همه شرایط برای رفاه و امنیت زائران فراهم شد.

به گفته وی، از پایتخت تا پارکینگ‌های خسروی مسیر کاملاً آزادراهی و بزرگراهی است و امسال نیز مسیر ورودی استان از کنگاور تا صفر مرزی بهسازی به طول حدود ۲۵۰ کیلومتر بهسازی و آسفالت شد.

حبیبی با تشریح اقدامات صورت گرفته، خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ پارکینگ با ظرفیت ۲۰۰ هزار خودرو با نظم و امنیت کامل آماده‌سازی شد، ۳۰۰ موکب مردمی در طول مسیر و در مرز خسروی به زائران خدمت‌رسانی کردند و یک شبکه حمل‌ونقل گسترده مسئولیت جابه‌جایی زوار را بر عهده داشت. همچنین، با توافق طرف عراقی، هزینه کرایه‌ها از مرز تا شهرهای مقدس عراق ۳۰ درصد کاهش یافت.

رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه افزود : با افزایش و تجهیز گیت های تردد در مرز، امکان عبور زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شد و زائران تنها در حدود ۵ ثانیه از مرز عبور کردند.

استاندار کرمانشاه یادآور شد: کرمانشاه بزرگ‌ترین میزبان زائران اربعین در کشور بود و حدود ۶۰ درصد زائران اربعین از مسیر این استان راهی مرزهای خسروی و مهران شدند.



