دامەزراندنی ئەکادیمیای زمان و ئەدەبی کوردی لە داواکارییەکانی خەڵکی پارێزگایە

پارێزگاری کوردستان:

پارێزگاری کوردستان ڕایگەیاند: دامەزراندنی ئەکادیمیای زمانی و ئەدەبی کوردی یەکێک لە داواکارییەکانی کۆمەڵەی ڕۆشنبیران و خوێندکاران و چینی کلتوریی پارێزگایە و چاوەڕوان دەکرێت مۆڵەت بۆ ئەم ئەکادیمیایە دەربچێت و ئاڕاستەی پارێزگا بکرێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئارەش لهۆنی لە سەد و چل و حەوتەمین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی فەرهەنگی گشتیی پارێزگای کوردستاندا کە بە تەوەرەی جیهادی ڕوونکردنەوە و بە بەشداریی دکتۆر خەسرۆپەنا، سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئینقلابی فەرهەنگی وڵات، حوجەتولئیسلام پورزەهەبی، نوێنەری وەلی فەقێ و سەرۆکی ئەنجومەنی فەرهەنگی گشتیی پارێزگا، عەلی ئەسغەر دەریایی، بەڕێوەبەری گشتیی ئیرشادی ئیسلامیی کوردستان و ئەندامانی دیکەی ئەنجومەنەکە لە نووسینگەی نوێنەری ڕێبەری بەڕێوە چوو، بە جەختکردنەوە لەسەر گرنگیی دامەزراندنی ئەکادیمیای زمانی و ئەدەبی کوردی زیادی کرد: لەم ئاڕاستەیەدا دیداریش لەگەڵ دکتۆر حەداد عادڵ ئەنجام دراوە و هیوادارین ئامادەبوونی داهاتووی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئینقلابی فەرهەنگی لە پارێزگاکەدا بۆ کاتی کردنەوە و پەردەلادان لەسەر ئەم ئەکادیمیایە بێت.

پارێزگاری کوردستان بە ئاماژەدان بە ئامانجە دیاریکراوەکان بۆ چالاکییەکانی ئەم ئەکادیمیایە درێژەی پێ دا: بەهێزکردنی ناسنامەی ئێرانی ـ ئیسلامی، پتەوکردنی یەکێتی و پێکەوەژیان، زیادکردنی هیوای کۆمەڵایەتی و بەرفراوانکردنی بەشداریی خەڵک لە ڕیزی ئەو ئامانجانەن کە دەکرێت لە چوارچێوەی چالاکییەکانی ئەم ئەکادیمیایەدا بەدواداچوونیان بۆ بکرێت.

ناوبراو هیوای خواست کە بابەتی دامەزراندنی ئەکادیمیای زمانی و ئەدەبی کوردی لە زووترین دەرفەتی گونجاودا کۆتایی پێ بێت و مۆڵەتەکەی ئاڕاستەی پارێزگا بکرێت.

لهۆنی ئاماژەی دا بەو هەنگاوانەی لە بواری کلتور و بەڕێوەبردنی ڕووداوە کلتورییەکان هەڵگیردراوە و ڕایگەیاند: سەرباری سنوورداربوونی بودجە، هەوڵ دراوە ڕووداوە کلتورییە گرنگە دیاریکراوەکان بەڕێوە بچن و لە پاڵ ئەوەشدا، بەرنامەی کلتوریی جۆراوجۆری دیکەش بۆ کۆمەڵی چالاکییەکانی پارێزگا زیاد کراون.