کالکان: نیروهای PKK دیگر تهدیدی برای امنیت ترکیه نیستند

دوران کالکان با اعلام اینکه نیروهای مسلح PKK از خاک ترکیه و مناطق نزدیک مرز خارج شده‌اند، گفت این نیروها اکنون دست‌کم ۶۰ کیلومتر با مرز فاصله دارند و دیگر تهدیدی متوجه امنیت ترکیه نیست. او آزادی عبدالله اوجالان، لغو نظام امرالی و ایجاد بستر حقوقی و سیاسی را شرط ادامه اجرای تصمیم‌های PKK دانست.

به گزارش کردپرس، دوران کالکان، عضو ارشد PKK، در گفت‌وگویی بلند با شبکه مدیا خبر به ارزیابی دوساله روند صلح و جامعه دموکراتیک، اقدامات انجام‌شده از سوی جنبش کُردی و گام‌هایی پرداخت که به گفته او، دولت ترکیه باید در مرحله کنونی بردارد.

کالکان توقف درگیری‌ها و شکل‌گیری فضای بحث درباره حل مسئله کُرد و دموکراتیک‌شدن ترکیه را از مهم‌ترین دستاوردهای دو سال گذشته دانست و گفت اگرچه روند می‌توانست بیش از این پیش برود، نباید نتایج به‌دست‌آمده را نادیده گرفت.

گام‌هایی که PKK در روند صلح برداشت

کالکان با اشاره به فراخوان «صلح و جامعه دموکراتیک» عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ گفت PKK در پاسخ به این فراخوان، اول مارس همان سال آتش‌بس اعلام کرد تا زمینه پیشرفت روند از طریق گفت‌وگو و مبارزه سیاسی فراهم شود.

او افزود PKK پس از آن کنگره دوازدهم خود را برگزار و تصمیم‌هایی تاریخی درباره پایان راهبرد مبارزه مسلحانه و انحلال ساختار سازمانی خود اتخاذ کرد؛ اما اجرای کامل این تصمیم‌ها به مدیریت اوجالان و فراهم‌شدن شرایط آزادانه زندگی و فعالیت برای او مشروط شد.

کالکان گفت: «این اندیشه را عبدالله اوجالان مطرح کرد، تصمیم را او گرفت و اجرای آن نیز تنها با مدیریت او امکان‌پذیر است. فقط او می‌تواند اعضا، نیروها و جامعه را به اجرای عملی این تصمیم‌ها متقاعد کند.»

به گفته او، ۳۰ عضو PKK یازدهم ژوئیه در اقدامی نمادین سلاح‌های خود را سوزاندند و پس از آن نیز تدابیری برای کاهش احتمال درگیری در داخل ترکیه و مناطق مرزی اتخاذ شد.

کالکان افزود: «در سال ۲۰۲۶ نیز این اقدامات عملی ادامه یافت. همه نیروهای مسلح خود را از داخل مرزهای ترکیه خارج کردیم و نیروهایی را که در خارج از مرزها ممکن بود در معرض درگیری قرار گیرند، عقب کشیدیم.»

نیروهای مسلح PKK دست‌کم ۶۰ کیلومتر از مرز فاصله دارند

کالکان تأکید کرد در داخل ترکیه و امتداد مرزهای این کشور دیگر نیروی مسلحی وجود ندارد که امنیت ترکیه را تهدید کند.

او گفت: «افکار عمومی ترکیه و جهان باید بدانند که نیروهای PKK در حال حاضر هیچ تهدیدی برای امنیت ترکیه ایجاد نمی‌کنند. آنها دست‌کم ۶۰ کیلومتر از مرز فاصله دارند و هیچ خطر درگیری وجود ندارد.»

کالکان با بیان اینکه از این مرحله به بعد تکرار درخواست «خلع سلاح کامل» معنای عملی ندارد، افزود: «دیگر هیچ نیروی مسلحی که ترکیه را تهدید کند باقی نمانده است. تکرار این سخن فقط ابزاری برای اعمال فشار، طولانی‌کردن روند و جلوگیری از عملی‌شدن آن است.»

او گفت حرکت به مرحله بعد مستلزم آن است که ترکیه به سطحی از دموکراتیک‌شدن برسد که بتواند کُردها و نیروهای وابسته به PKK را در یک ساختار قانونی و سیاسی جای دهد.

به گفته کالکان، قوانین و سیاست‌های موجود هنوز امکان به‌رسمیت‌شناختن هویت کُردی، حل مسئله کُرد و مشارکت نیروهای این جنبش در عرصه سیاسی را فراهم نکرده‌اند.

آزادی اوجالان و لغو نظام امرالی

کالکان آزادی جسمانی عبدالله اوجالان را نخستین شرط ادامه روند دانست و گفت اوجالان به‌عنوان طراح این روند باید به شرایطی دست یابد که بتواند آزادانه زندگی و فعالیت کند.

او گفت: «نظام امرالی باید لغو شود. راه سیاست دموکراتیک باید گشوده و یک پایه حقوقی برای گسترش آزادی‌ها و ایجاد فضای دموکراتیک فراهم شود.»

کالکان همچنین خواستار تشکیل «هیئت صلح و ورود به عرصه سیاسی» به ریاست اوجالان شد و تأکید کرد درهای امرالی باید به روی روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و نمایندگان جامعه مدنی گشوده شود.

او افزود: «قرار بود روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان به امرالی بروند و اوجالان بتواند فعالیت کند؛ اما در مقایسه با گذشته تغییر جدی صورت نگرفته است. هیئت‌های دم پارتی هر یک یا دو ماه و هر زمان که دولت بخواهد به دیدار او می‌روند، اما حتی صورت‌جلسه این دیدارها نیز به اطلاع افکار عمومی نمی‌رسد.»

کالکان با انتقاد از نامشخص‌بودن فعالیت هیئت‌ها و کمیته‌های تشکیل‌شده در چارچوب قانون مصوب مجلس گفت وعده‌های داده‌شده درباره بهبود شرایط اوجالان و آغاز فعالیت کمیته‌ها عملی نشده‌اند.

انتقاد از ادامه حبس زندانیان پس از پایان محکومیت

کالکان در بخش دیگری از سخنان خود به تعویق آزادی زندانیان پرداخت و گفت برخی افراد با وجود سپری‌کردن ۳۰ تا ۳۶ سال در زندان، همچنان با تصمیم هیئت‌های اداری از آزادی محروم می‌شوند.

او مدعی شد: «نه قانون، نه دادگاه و نه احکام قضایی درباره آزادی این افراد تصمیم می‌گیرند؛ بلکه هیئت‌هایی سیاسی و تحت کنترل حکومت تصمیم می‌گیرند چه کسی آزاد شود و چه کسی در زندان بماند.»

کالکان این افراد را «گروگان‌های سیاسی» توصیف کرد و از زندانیان آزادشده، خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خواست موضوع تعویق آزادی‌ها را در سطح داخلی و بین‌المللی بیشتر مطرح کنند.

او با اشاره به وضعیت زندانیان بیمار گفت: «اگر در نتیجه این سیاست‌ها پیکر زندانی‌ای از زندان خارج شود، ما او را جان‌باخته جنگ به شمار خواهیم آورد؛ زیرا خواهیم گفت آتش‌بس در زندان اجرا نشده و جنگ در آنجا ادامه یافته است.»

دولت هنوز گام‌های متقابل را برنداشته است

کالکان در سخنان خود گفت جنبش کُردی با اعلام آتش‌بس، پایان راهبرد مبارزه مسلحانه، انحلال ساختار PKK، سوزاندن سلاح‌ها و خروج نیروهای مسلح از ترکیه، اقدام‌های مورد انتظار خود را انجام داده است.

او تأکید کرد ادامه روند اکنون به فراهم‌شدن آزادی و شرایط فعالیت اوجالان، اصلاح قوانین، گشایش عرصه سیاست دموکراتیک، تعیین وضعیت زندانیان و ایجاد سازوکاری قانونی برای بازگشت و مشارکت سیاسی اعضای PKK وابسته است.

کالکان افزود باوجود تشکیل کمیسیون پارلمانی، تصویب قانون چارچوب و اظهارات مثبت دولت باغچه‌لی، هنوز تصمیم حقوقی یا سیاسی مشخصی درباره جایگاه اوجالان و اجرای عملی الزامات روند اتخاذ نشده است.