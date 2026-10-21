معاون وزیر راه و شهرسازی: تکمیل محورهای مرزی و کریدور بزرگراهی در آذربایجان غربی تسریع شود

سرویس آذربایجان غربی-مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در نشست با استاندار آذربایجان غربی، از پیگیری ویژه برای تکمیل دو دستگاه پل در محور صوفیان–سلماس و کریدور بزرگراهی غرب کشور خبر داد.

به گزارش کردپرس، هوشنگ بازوند در دیدار با رضا رحمانی با اشاره برنامه زمان‌بندی تکمیل اولویت‌های اصلی در استان گفت:نکمیل محورهای منتهی به مرزهای غربی و تکمیل دو دستگاه پل در کریدور بزرگراهی غرب کشور و محور سلماس-صوفیان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت رفع گره‌های ترافیکی در دو نقطه از شبکه راه‌های استان افزود: تکمیل یک دستگاه پل در محور صوفیان–سلماس و پل قره‌تپه در کریدور بزرگراهی غرب کشور، از جمله موضوعات مهم این نشست بود. با توجه به اینکه اعتبار مورد نیاز برای اتمام این دو پروژه در مقایسه با بسیاری از طرح‌های زیرساختی قابل تأمین است، مقرر شد با تأمین نقدینگی مورد نیاز پیمانکاران، برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تکمیل آن‌ها دریافت شود تا این دو گره ترافیکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

بازوند با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل محورهای مرزی استان تصریح کرد: برای پیشبرد محورهای نقده–پیرانشهر–تمرچین، خوی–قطور–رازی، کریدور بزرگراهی غرب کشور و محور ایواوغلی- گیت منطقه آزاد ماکو، مقرر شد علاوه بر اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون، ظرفیت‌های تأمین مالی از محل سایر منابع مانند ماده ۵۶ نیز پیگیری شود تا روند اجرای پروژه‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با اشاره به محور ایواغلی- گیت منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: با وجود انعقاد تفاهم‌نامه با منطقه آزاد ماکو برای تأمین بخشی از منابع مالی این پروژه، سهم مربوط به منطقه آزاد هنوز پرداخت نشده است.

وی همچنین درباره وضعیت اجرایی محور خوی–قطور–رازی گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده از طرف کشور ترکیه و تعهدات مطرح‌شده در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی، تسریع در اجرای این محور و رفع گلوگاه‌های موجود باید با جدیت دنبال می‌شود تا امکان تکمیل پیوستگی مسیر و تسهیل ارتباطات مرزی فراهم شود.