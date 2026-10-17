بیست و دومین پرونده قصاص در آذربایجان غربی به صلح ختم شد

به گزارش کردپرس، محمد علی‌نژاد رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: متهم که به اتهام قتل عمدی در سال ۱۴۰۵ تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی قرار داشت.

وی افزود: با تلاش‌ها در خصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از همان مراحل اولیه پرونده از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان سردشت، معتمدین و متنفذین محلی با برگزاری جلسات متعدد با حضور اولیای دم برای صلح و سازش تلاش‌های مجدانه صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان افزود: تلاش‌ها منجر به نتیجه شد و در نهایت صاحبین حق قصاص رضایت و گذشت خود را اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به متهم حیاتی دوباره بخشیدند.