گاره و خاکورک تخلیه و سران PKK به کشورهای ثالث منتقل می شوند

روزنامه نزدیک به دولت ترکیه:

روزنامه ترکیه مدعی شد پس از تخلیه چهار اردوگاه در متینا، روند تخلیه پناهگاه‌ها و مراکز لجستیکی PKK در گاره و خاکورک نیز آغاز شده است. همچنین قرار است سران PKK در قندیل به کشورهای ثالث منتقل شوند.

به گزارش کردپرس، روزنامه ترکیه از رسانه های نزدیک به حزب حاکم در این کشور، در گزارشی به قلم یوجل کایااوغلو و به نقل از منابع امنیتی، جزئیات تازه‌ای را درباره روند ادعایی خلع سلاح PKK، تخلیه مواضع این سازمان و سرنوشت اعضا و مدیران آن منتشر کرد.

براساس این گزارش، پس از تخلیه چهار اردوگاه در منطقه متینا، قرار است مراکز استقرار و پشتیبانی در امتداد گاره و خاکورک نیز به‌صورت مرحله‌ای تخلیه شوند. این روزنامه مدعی شده است عملیات تخریب غارها و پناهگاه‌های واقع در مسیر منتهی به قندیل تا ماه ژانویه تکمیل خواهد شد. این ادعاها تاکنون از سوی PKK، دولت عراق یا حکومت اقلیم کردستان به‌طور رسمی تأیید نشده‌اند.

سلاح‌ها ثبت و پناهگاه‌ها منهدم شدند

روزنامه ترکیه نوشت نیروهای مسئول پیش از تخریب محل‌های استقرار و مراکز لجستیکی، مشخصات سلاح‌های موجود را ثبت کردند و آنها را مورد بررسی جرم‌شناختی قرار دادند.

به ادعای منابع امنیتی این روزنامه، سازمان اطلاعات ملی ترکیه، میت، سلاح‌ها، مهمات، مواد منفجره، پهپادها، پاراموتورها، بی‌سیم‌های ماهواره‌ای و دیگر تجهیزات را ثبت و وارد فهرست کرد. پس از پایان این مرحله، سلاح‌ها و تجهیزات منهدم شدند.

در این گزارش آمده است غارهایی که در داخل آنها مراکز درمانی ایجاد شده بود نیز پس از خارج‌کردن و انهدام تجهیزات نظامی منفجر شدند تا امکان استفاده دوباره از آنها از بین برود.

به نوشته این رسانه تخلیه مراکز لجستیکی و محل‌های استقرار PKK در گاره و خاکورک با نظارت میت و هماهنگی حکومت اقلیم کردستان عراق انجام شده است.

قندیل آخرین محل تجمع اعضای PKK شد

این روزنامه مدعی شد منابع امنیتی ترکیه با باقی‌ماندن اعضای PKK به‌صورت پراکنده در مناطق مختلف مخالفت کردند و به همین دلیل قندیل را به‌عنوان آخرین محل تجمع آنان تعیین کردند. بر این اساس، اعضای PKK پس از تخریب غارها و مراکز استقرار به قندیل منتقل شدند و روند شناسایی و تهیه فهرست اسامی آنان آغاز شد. سپس بررسی تعداد افرادی که امکان بازگشت به ترکیه داشتند و چگونگی انتقال آنان در دستور کار قرار گرفت.

منابع امنیتی مورد استناد روزنامه ترکیه گفتند: «آنان در آنجا جمع و فهرست شدند. پس از آن، انتقال‌ها از قندیل انجام شد. تعداد افرادی که آمدند و نحوه ورودشان مشخص شد. فهرست‌ها در اختیار کنسولگری‌ها و گمرک‌ها قرار گرفت و در این مراکز میزهای ویژه تشکیل شد.» بااین‌حال، مقام‌های رسمی ترکیه درباره شمار افراد مشمول این برنامه، زمان بازگشت آنان و ضمانت‌های حقوقی پیش‌بینی‌شده توضیحی ارائه نکردند.

انتقال مدیران PKK به کشورهای ثالث در دستور کار قرار گرفت

روزنامه ترکیه در ادامه نوشت مدیران ارشد PKK در مقررات قانونی مربوط به بازگشت اعضای این سازمان به ترکیه قرار نگرفتند. دولت مرکزی عراق با ماندن مدیران ارشد PKK در خاک این کشور مخالفت کرده و بازگشت آنان به ترکیه نیز در برنامه قرار نگرفته است. در نتیجه، تخلیه کامل قندیل و انتقال این افراد به کشورهای ثالث، تحت نظارت ترکیه، به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مطرح شده.

در گزارش نام کشورهایی که احتمال انتقال مدیران PKK به آنها وجود داشت، اعلام نشد. مبنای حقوقی چنین انتقالی و نقش احتمالی نهادهای بین‌المللی نیز توضیح داده نشد.

بازگشت نخستین گروه از شنگال مطرح شد

روزنامه ترکیه نوشت روند تخلیه نیروهای مسلح از شنگال نیز با نظارت دولت عراق پیگیری شد و احتمال بازگشت نخستین گروه به ترکیه از این منطقه مطرح شد.

منابع امنیتی این روزنامه گفتند افراد مستقر در شنگال امکان انتخاب میان بازگشت به ترکیه و ماندن در عراق را داشتند. آنان همچنین ادعا کردند در صورت پاک‌سازی شنگال از گروه‌های مسلح، زمینه تخلیه پایگاه نظامی ترکیه در بعشیقه و بازگشت غیرنظامیان به ترکیه فراهم شد.

در این گزارش، روند شنگال مشابه تحولات سوریه ارزیابی شد؛ اما درباره جزئیات این الگو و توافق‌های احتمالی میان آنکارا و بغداد اطلاعاتی ارائه نشد.

اعطای مسئولیت رسمی به اوجالان رد شد

روزنامه ترکیه در بخش دیگری از گزارش خود به نقش عبدالله اوجالان در روند خلع سلاح پرداخت. منابع امنیتی مورد استناد این روزنامه گفتند برای اوجالان مسئولیت یا جایگاه رسمی در نظر گرفته نشد. این منابع احتمال ریاست اوجالان بر هیئتی مرتبط با خلع سلاح و روند صلح را رد کردند؛ اما نقش او در روند انحلال ساختاری PKK را پذیرفتند.

روزنامه ترکیه همچنین ادعای وجود یک ساختمان ویلایی برای اوجالان در زندان امرالی را نادرست خواند و نوشت بخشی شامل دو اتاق و یک فضای کار برای او در نظر گرفته شد. دولت ترکیه درباره تخلیه گاره و خاکورک، فهرست‌شدن اعضای PKK در قندیل، انتقال مدیران این سازمان به کشورهای ثالث و سازوکار بازگشت افراد به ترکیه، بیانیه رسمی و جامعی منتشر نکرد.