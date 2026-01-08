اجرای ۱۵۱ کیلومتر شبکه گاز در استان کرمانشاه

به گزارش کردپرس، ناصر حسینی ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: از این میزان ، ۲۴ کیلومتر در بخش شهری و ۱۲۷ کیلومتر در بخش روستایی انجام شده است.

وی ادامه داد: این میزان از شبکه‌گذاری، منجر به نصب ۲۹۵۵ علمک و جذب ۱۳هزار و ۲۷۰ مشترک جدید دراستان کرمانشاه شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه بیان کرد: از ابتدای شروع فرآیند گازرسانی به استان کرمانشاه تا کنون، میزان شبکه گذاری در مجموع ۱۲هزار و ۷۹۵ کیلومتر بوده که ۳۸۴۵ کیلومتر آن برای گازرسانی به مناطق شهری و ۸۹۵۰ کیلومتر آن برای گازدار شدن مناطق روستایی انجام شده است.

حسینی در پایان با اشاره به تلاش‌های و خدمات شبانه‌روزی کارکنان شرکت گاز، از مردم خواست با مصرف ایمن و بهینه گاز، یاری‌گر شرکت ملی گاز برای عبور از فصل سرد باشند.