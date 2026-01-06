زنجیره تولید عسل در کردستان راه اندازی شد

به گزارش کرد پرس، مهران محمدی خواه در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در حال حاضر در هر شهرستان استان کردستان یک تعاونی زنبورداران فعال است و در مجموع ۱۰ تعاونی تحت نظارت اتحادیه زنبورداران فعالیت می کنند که نقش مهمی در تأمین نهاده ها، فروش محصولات، آموزش و توانمندسازی زنبورداران دارند.

وی با اشاره به وضعیت تأمین شکر مورد نیاز زنبورداران، افزود: در سال جاری حدود ۵۰۰ تن شکر در بین زنبورداران استان توزیع شده، هرچند طی دو سال گذشته شکر یارانه ای حذف شده، اما اتحادیه تلاش کرده شکر را با قیمت مصوب دولتی و از طریق تعاونی ها در اختیار بهره برداران قرار دهد تا فشار کمتری به فعالان این حوزه وارد شود.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کردستان اظهار کرد: بر اساس تابلو فروش بازارگاه و اطلاعات تأمین کنندگان، شکر از هر نقطه ای که از نظر قیمت، کیفیت و هزینه حمل ونقل به صرفه تر باشد تأمین می شود تا هزینه های تولید کاهش یابد.

محمدی خواه با اشاره به افزایش تعداد فعالان این حوزه، ادامه داد: در حال حاضر بیش از هزار و ۱۲ نفر دارای پروانه فعالیت زنبورداری در استان هستند و این تعداد هر سال رو به افزایش است و تمامی علاقه مندان می توانند با مراجعه به تعاونی های زنبورداران شهرستان ها نسبت به دریافت مجوز و عضویت اقدام کنند.

وی افزایش هزینه های تولید را یکی از چالش های اصلی این صنعت دانست و یادآور شد: افزایش قیمت نهاده هایی مانند شکر، موم، دارو، هزینه حمل ونقل، کندو و تجهیزات زنبورداری، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده عسل و کاهش حاشیه سود زنبورداران داشته است.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کردستان همچنین با اشاره به ظرفیت های بسته بندی عسل در استان، بیان کرد: در حال حاضر چهار کارخانه و کارگاه بسته بندی عسل در کردستان فعال است و تلاش داریم با ارتقای کیفیت، نظارت بیشتر و ایجاد برند مشترک تعاونی ها، جایگاه عسل کردستان را در بازار داخلی و حتی صادراتی تثبیت کنیم.