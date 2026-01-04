انجام عملیات ترکیبی برای نجات ۵ نفر گرفتار در ارتفاعات اشنویه

به گزارش کردپرس، مام‌عزیزی گفت: چند روزی است که ٥ نفر از اهالی روستای میرآباد، هنگام تردد غیرقانونی در مناطق کوهستانی «ناویه‌خان»، به دلیل بارش سنگین برف و کولاک شدید در ارتفاعات محاصره شده‌اند.

او با بیان این افراد با نیروهای امدادی در تماس هستند و موقعیت دقیق آن‌ها مشخص شده است، گفت: آنان اکنون در یک جان‌پناه کوهستانی پناه گرفته‌اند و توصیه‌های ایمنی لازم به آن‌ها داده شده اما ذخیره غذایی‌شان رو به پایان است.

در همین خصوص حاکم ممکان رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی، طی تماس تلفنی با مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان، آخرین وضعیت عملیات جست‌وجو و امدادرسانی را پیگیری کرد.

ممکان در این گفت‌وگوی تلفنی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند عملیات نجات، خواستار به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها بویژه هوایی، امکانات تخصصی و نیروهای امدادی برای یافتن هرچه سریع‌تر افراد مفقودشده شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان همچنین بر لزوم هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های امدادی و اجرایی تأکید کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، از استمرار عملیات جست‌وجو در ارتفاعات و شرایط سخت منطقه خبر داد و اطمینان داد تمامی توان امدادی برای تعیین وضعیت این شهروندان به‌کار گرفته شده است.

محبوبی تصریح کرد: حال این ۵ نفر مساعد است و خوشبختانه آنها توانسته‌اند در جان‌پناهی طبیعی ساکن شوند.