جشنواره تئاتر معلولان زاگرس پایان یافت/ کرمانشاه و ایلام خوش درخشیدند   

به گزارش خبرنگار کردپرس، نهمین جشنواره منطقه ای تئاتر معولان زاگرس به میزبانی استان کردستان با ۱۵ اثر نمایشی در سه بخش کودک، صحنه ای و خیابانی از نهم تا دوازدهم دی ماه در سنندج به ایستگاه پایانی رسید و آثار نمایشی برتر معرفی شدند.

هیئت داوران در این جشنواره در بخش خیابانی جایزه بازیگری گروهی را به بازیگران نمایش مادر باران از کردستان اهدا کردند.

سپس جایزه اول بازیگری اختلال جسمی - حرکتی زنان به سارا حدودی برای نمایش نخ های امید از کردستان رسید و در بخش بازیگران اختلال جسمی- حرکتی آقایان جایزه سوم به صورت مشترک به روح الله غلامی و عباس کاظمیان برای نمایش سوغات دستان پینه خورده از ایلام، جایزه دوم به علیرضا چراغی پور برای نمایش اتفاق از ایلام و جایزه اول بازیگری به امین برزگر برای نمایش های سوغات دستان پینه خورده و اتفاق رسید.

جایزه اول بازیگری نانیسم هم به علی اصغر اسماعیلی برای نمایش اتفاق از ایلام اختصاص یافت.

در بخش بازیگری همراه هیئت داوران زهرا چراغی را شایسته جایزه اول زن در نمایش سوغات دستان پینه خورده از ایلام دانستند و مصطفی کولیوند را برای جایزه اول مرد در نمایش اتفاق از ایلام انتخاب کردند.

در بخش کارگردانی هم این سعید خیراللهی از ایلام برای نمایش سوغات دستان پینه خورده بود که جایزه سوم کارگردانی را از آنِ خود کرد و جایزه دوم را روژین صلواتی برای نمایش نخ های امید از کردستان و جایزه اول را علی اصغر اسماعیلی برای نمایش اتفاق از ایلام به دست آوردند.

در این بخش هیئت داوران با ارزیابی آثار شرکت کننده جهت حضور در چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، نمایش اتفاق از علی اصغر اسماعیلی از ایلام را منتخب و معرفی کرد.

آثار برگزیده بخش صحنه ای

هیئت داوران در بخش صحنه ای جایزه بازیگری زن جسمی- حرکتی را برای الهام باتمانی از نمایش زنی برای سوختن از کرمانشاه در نظر گرفتند و جایزه سوم به صورت مشترک به لیلا ترک ارزانفودی برای نمایش لمس تنهایی از همدان و سودابه گل نما برای نمایش زمین برای دوست داشتن کوچک است از کردستان اختصاص یافت. جایزه دوم هم در این بخش به صورت مشترک به الهام برجی و محدثه برجی برای نمایش های لمس تنهایی و اخرین شکار، آخرین آرزو از همدان و طیبه کاظمی در نمایش زنی برای سوختن از کرمانشاه رسید. و جایزه اول هم به نام شنو قادری در نمایش تانژانت از کرمانشاه درآمد.

برای بخش بازیگری مرد جسمی - حرکتی جایزه سوم به محمدرضا دارابی برای نمایش زنی برای سوختن از کرمانشاه و کمیل شاملو در نمایش اخرین شکار از همدان تعلق گرفت و جایزه دوم را امین مرتضایی برای لمس تنهایی از همدانبرد و جایزه اول هم به آرام دستیار برای زمین برای دوست داشتن کوچک است از کردستان رسید.

برای بازیگری اول زن اختلال شنوایی این سمیرا رحیمی در نمایش زنی برای سوختن از کرمانشاه بود که منتخب داوران شد و جایزه اول بازیگری مرد اختلال شنوایی هم برای علی ارسب در نمایش تانژانت از کرمانشاه در نظر گرفته شد.

دیگر برندگان مربوط به بازیگری نانیسم بودند که جایزه دوم بازیگری زن در این حوزه به سمیرا شیرخانی برای نمایش هملت به روایت کوچه و بازار از ایلام رسید و جایزه اول هم برای پریسا بوق زادگان در نمایش اخرین شکار، آخرین ارزو از همدان تعلق گرفت. جایزه اول بازیگری مرد نانیسم هم به نام حمیدرضا صوفیان در نمایش اخرین شکار، اخرین ارزو از همدان درآمد.

برای اختلال بینایی هیئت داوران جایزه اول زن را به مهدیه مرادی در نمایش هملت به روایت کوچه و بازار از ایلام دادند و جایزه اول بازیگری مرد را هم مختص به محمد مهدی هاشم بیگی در نمایش هملت به روایت کوچه و بازار دانستند.

مریم رجایی برای بازی در نمایش تانژانت از کرمانشاه بازیگری بود که در حوزه اختلال ذهنی موفق شد نظر داوران را به خود جلب کند و جایزه این بخش را بگیرد.

در بخش بازیگر همراه زن هم جایزه سوم به ساناز قره باغی در نمایش لمس تنهایی از همدان، جایزه دوم به رویا مرادی در نمایش زنی برای سوختن از کرمانشاه و جایزه اول برای پگاه پورکاشفی در نمایش زنی برای سوختن از کرمانشاه رسید.

برای بازیگری همرآه مرد هم این حسین روزخوش در نمایش لمس تنهایی از همدان بود که جایزه سوم بازیگری را گرفت و جایزه دوم هم اختصاص یافت له مهرداد کاووسی در نمایش اخرین شکار، اخرین ارزو از همدان و جایزه اول هم در دستان هادی و هانی چراغی براب نمایش هملت به روایت مردم کوچه و بازار از ایلام قرار گرفت.

در بخش کارگردانی هم جایزه سوم را طیبه کاظمی برای نمایش زنی برای سوختن از کرمانشاه، جایزه دوم را مجتبی مرادی برای تانژانت از کرمانشاه و جایزه اول را عبدالله عظیم پور برای هملت به روایت کوچه و بازار از ایلام به دست اوردند.

برگزیدگان بخش نمایشنامه نویسی هم طبق اعلام نظر هیئت داوران اختصاص یافت به جایزه سوم برای آرش منصوری در نمایش زنی برای سوختن از کرمانشاه، جایزه دوم به علی ارسب برای تانژانت از کرمانشاه و جایزه اول هم پدرام رفیعی برای هملت از ایلام.

در ادامه هیئت داوران برای شرکت در چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با ارزیابی آثار سه اثر منتخب را معرفی کرد. این سه اثر شامل نمایش هملت به روایت مردم کوچه و بازار به کارگردانی عبداله عظیم پور از ایلام، نمایش تانژانت برای مجتبی مرادی از کرمانشاه و نمایش زنی برای سوختن از طیبه کاظمی از کرمانشاه بودند.



آثار برگزیده بخش کودک و نوجوان

در بخش کودک و نوجوان سه تقدیر گروهی برای بازیگران نمایش لافکادیو از کرمانشاه، بازیگران نمایش هم روز هم شب از کردستان و بازیگران نمایش باغ شادی از همدان صورت گرفت.

در این بخش جایزه اول بازیگری زن اختلال شنوایی را سمیرا رحیمی برای نمایش کفشدوزک لاک پشتی از کرمانشاه و جایزه اول بازیگری مرد را علیرضا قائد برای نمایش گرگ ناقلا کلاغ سیاه از لرستان دریافت کردند.

در بازیگری همراه این زهرا رضایی بود که برای نمایش کرگ ناقلا، کلاغ سیاه از لرستان منتخب شد.

حوزه کارگردانی هم جایزه سوم کارگردانی به نمایش باغ شادی از همدان، جایزه دوم به نمایش کفشدوزک لاکپشتی از کرمانشاه و جایزه اول را نمایش لافکادیو از کرمانشاه داده شد.

برای نمایشنامه نویسی هم جایزه سوم را پگاه معصومی برای نمایش کفشدوزک لاکپشتی از گرمانشاه، جایزه دوم را آرمین دزفولی زاده برای نمایش لافکادیو از کرمانشاه و جایزه اول هم سید یاسر هاشم زاده برای هم روز هم شب از کردستان کسب کرردند.

در ادامه هیئت داوران دو نمایش لافکادیو از کرمانشاه و کفشدوزک لاکپشتی از کرمانشاه را به عنوان آثار برتر به حشنواره های بین المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی کردند. /