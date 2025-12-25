کردها در پی ایجاد صلح هستند نه تعمیق منازعات

به گزارش کردپرس، در حالی که درگیریها بار دیگر میان نیروهای دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در محلههای کردنشین حلب شعلهور شده و روند ادغام نیروهای کرد در ارتش سوریه با وقفهای تازه روبهرو شده است، تولای حاتم اوغولاری، رئیس مشترک حزب دموکراسی و برابری خلقهای ترکیه یا (DEM) پارتی ، تأکید میکند که کردها نهتنها بهدنبال تشدید درگیریها نیستند، بلکه پروژهای مبتنی بر صلح و همزیستی در سطح منطقه را دنبال میکنند.
حاتم اوغوللاری در گفتوگویی اختصاصی با روزنامه تایمز هند، با اشاره به تحولات اخیر در ترکیه، دیدار هیئت پارلمانی این کشور با عبدالله اوجالان را «گامی تاریخی» توصیف میکند و میگوید: برای نخستین بار پس از دههها، مسئله کردها از چارچوب صرفاً امنیتی و اطلاعاتی خارج شده و وارد عرصه رسمی، علنی و سیاسی شده است. به گفته او، تشکیل کمیسیونی از سوی پارلمان ترکیه و بهرسمیت شناختن اوجالان بهعنوان طرف گفتوگو، نشانه عبور از سیاستهای گذشته و پذیرش ضرورت مذاکره است.
رئیس مشترک حزب DEM معتقد است که گفتوگوها در سطح سیاسی تا حد زیادی انجام شده و اکنون روند صلح وارد مرحله «ساخت عملی» شده است. او تأکید میکند که تدوین یک نقشه راه حقوقی، مبتنی بر عقل جمعی، شرط اصلی پیشبرد این روند است؛ نقشه راهی که به تصویب قوانینی موسوم به «قوانین صلح و آزادی» منجر شود و بستر مشارکت سیاسی، اعتماد متقابل و حلوفصل پروندههای قضایی گسترده را فراهم کند.
به گفته حاتماوغوللاری، تصویب یک قانون ویژه برای ادغام دموکراتیک، که امکان بازگشت فعالان مسلح سابق به حیات سیاسی را فراهم سازد و صدها هزار پرونده قضایی را مختومه کند، میتواند آستانهای تعیینکننده در حل دموکراتیک مسئله کردها باشد. او در عین حال بر ضرورت تصویب قوانین تکمیلی برای تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه تأکید میکند؛ قوانینی که باید از مسیر پارلمان عبور کرده و روند دموکراتیزاسیون را نهادینه کنند.
این مقام حزب DEM با نگاهی واقعگرایانه به رویکرد دولت ترکیه، میگوید تجربه نیمقرن سیاست امنیتی نشان داده که این مسیر نهتنها مسئله کردها را حل نکرده، بلکه به تعمیق بحران انجامیده است. به باور او، تحولات ژئوپولیتیکی منطقه، دولت ترکیه را به این جمعبندی رسانده که بنبست گذشته دیگر قابل تداوم نیست و مسیر مذاکره ناگزیر گشوده شده است؛ هرچند محاسبات سیاسی روزمره گاه سرعت این روند را کاهش میدهد.
حاتماوغوللاری در ادامه، با اشاره به توقف عملی توافق میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه درباره ادغام، بر نقش مسئولانه بازیگران منطقهای و بینالمللی تأکید میکند و میگوید: ثبات پایدار در سوریه تنها زمانی ممکن است که تنوع قومی و مذهبی این کشور، از جمله کردها، علویها، دروزیها و مسیحیان، بهطور رسمی بهرسمیت شناخته شود و حقوق آنان در قانون اساسی تضمین گردد.
او هدف اصلی حزب DEM را حل مسالمتآمیز مسئله کردها و دموکراتیزه کردن ترکیه میداند و معتقد است تحقق این دو هدف میتواند ترکیه را به یک جمهوری دموکراتیک تبدیل کرده و نقش آن را در ثبات غرب آسیا، بالکان، قفقاز و حوزه دریای سیاه تقویت کند.
رئیس مشترک حزب DEM با ترسیم چشماندازی کلانتر، تحولات منطقهای از غزه تا اوکراین را بهطور مستقیم مرتبط با آینده مسئله کردها میداند و میگوید جهان در حال حرکت بهسوی نظمی چندقطبی است؛ نظمی که کردها، با وجود محدودیت منابع و قرار نگرفتن در مرکز رقابت قدرتهای بزرگ، ناگزیرند در دل آن برای حفظ موجودیت خود تلاش کنند.
او تأکید میکند که ترکیه امروز بیش از گذشته به راهحل صلح باور دارد و حزب DEM نیز از تلاشهای آنکارا در این مسیر حمایت میکند. به گفته وی، کردها برخلاف بسیاری از بازیگران منطقهای و جهانی، در پی تعمیق منازعات نیستند، بلکه بهدنبال ایجاد نظمی هستند که در آن ترکها، عربها و دیگر ملتهای کوچک و بزرگ غرب آسیا بتوانند در کنار هم در صلح زندگی کنند.
حاتماوغوللاری در پایان، با اشاره به فاجعه انسانی در غزه، تصریح میکند که جنگ راهحل بحرانهای منطقه نیست و در چنین شرایطی، فراخوان عبدالله اوجالان برای صلح و جامعه دموکراتیک اهمیت دوچندانی پیدا میکند. به گفته او، اوجالان، بهتدریج در حال تبدیل شدن به نمادی از صلح در غرب آسیاست و اندیشههایش در محافل فکری مورد بحث قرار میگیرد؛ فراخوانی که حزب DEM از آن و از پروژه پیشنهادی اوجالان حمایت میکند.
