اقلیم کردستان خواستار دستیابی به سامانه دفاع موشکی آمریکا شد

به گزارش کردپرس، تریفه عزیز، نماینده دولت اقلیم کردستان در ایالات متحده، در یادداشتی در نشریه آمریکایی Defense One خواستار اقدام فوری واشنگتن برای تقویت توان دفاعی اقلیم کردستان و مقابله با حملات شبهنظامیان شده است. او تأکید میکند که تأمین امنیت اقلیم نهتنها برای حفاظت از مردم کردستان، بلکه برای تحقق چشمانداز آمریکا در خاورمیانهای باثبات، امن و برخوردار از همکاریهای اقتصادی ضروری است.
به گفته عزیز، در تاریخ ۲۶ نوامبر، همزمان با آماده شدن آمریکاییها برای تعطیلات شکرگزاری، گروههایی با پهپاد و راکت به میدان گازی کورمور—تنها میدان گازی تأمینشده با سرمایهگذاری آمریکا در اقلیم کردستان—حمله کردند. او این حمله را نهفقط یک اقدام نظامی، بلکه تلاشی برای ضربه زدن به ارزشهای دموکراتیکی میداند که کردها و آمریکاییها در آن مشترکاند، و همچنین چالشی مستقیم علیه چشمانداز دونالد ترامپ برای خاورمیانهای مبتنی بر صلح، رفاه و همکاری اقتصادی با ایالات متحدهعنوان کرده است.
نماینده اقلیم کردستان در واشگتن یادآور میشود که اربیل و واشنگتن دهههاست شانهبهشانه یکدیگر ایستادهاند. بهویژه در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان در کنار ارتش آمریکا نقش کلیدی در شکست داعش ایفا کردند و این همکاری در سالهای بعد نیز برای مقابله با هستههای تروریستی ادامه یافته است. به گفته او، اقلیم اکنون خواهان گسترش این مشارکت، بهویژه در حوزه انرژی، سرمایهگذاری و ثبات بلندمدت است.
تریفه عزیز با اشاره به گسترش همکاریهای اقتصادی میان اقلیم کردستان و آمریکا از ابتدای سال جاری، میگوید پروژههای جدید انرژی و سرمایهگذاریهای مشترک در حال شکلگیری است و این روند میتواند منافع اقتصادی قابلتوجهی برای هر دو طرف به همراه داشته باشد. او همچنین به اظهارات دونالد ترامپ پس از حمله به خورمور اشاره میکند که گفته بود حفاظت از مردم کردستان برای او اهمیت دارد؛ موضعی که به گفته عزیز، با استقبال و قدردانی عمیق اقلیم روبهرو شده است.
در این یادداشت آمده است که اقلیم کردستان منطقهای غنی از انرژی است و توان صادرات روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت را دارد. بیش از ۴۰ شرکت بینالمللی—از جمله شرکتهای بزرگ آمریکایی—در این منطقه فعالیت میکنند و دولت آمریکا نیز مستقیماً از برخی پروژهها، از جمله با حدود ۲۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری در میدان گازی کورمور، حمایت کرده است. به باور نویسنده، در شرایطی که ترامپ به دنبال تقویت حضور انرژی آمریکا در داخل و خارج از کشور است، اقلیم کردستان بستری مناسب برای گسترش فعالیت شرکتهای انرژی آمریکایی به شمار میرود.
تریفه عزیز به دستاوردهای اخیر از جمله امضای قراردادهای بزرگ به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار با دو شرکت مستقر در ایالت تگزاس، پایان یافتن انسداد دوساله صادرات نفت اقلیم با حمایت دولت آمریکا، و اعزام هیأتی تجاری از سوی اتاق بازرگانی آمریکا—با حضور شرکتهایی مانند گوگل، آیبیام، ویزا، پپسیکو و کوکاکولا—به اقلیم کردستان برای بررسی فرصتهای جدید سرمایهگذاری نیز اشاره میکند.
با این حال، او هشدار میدهد که تداوم حملات شبهنظامیان به زیرساختهای انرژی، مانع تحقق کامل این ظرفیتهاست و بدون اقدام هماهنگ، امنیت سرمایهگذاریهای آمریکایی و منافع مشترک دو طرف در خطر خواهد بود.
نماینده اقلیم کردستان در این چارچوب، خواستار
تحویل هرچه سریعتر سامانههای دفاع هوایی و ضدپهپادی به اقلیم کردستان که در قانون بودجه دفاعی آمریکا در سال ۲۰۲۴ وعده داده شده اما هنوز اجرایی نشده است. به گفته او، این سامانهها امکان دفاع مؤثر اقلیم، حفاظت از غیرنظامیان و کارکنان پروژههای انرژی و بازدارندگی در برابر حملات آینده را فراهم میکند، بدون آنکه نیاز به اعزام نیروی زمینی جدید آمریکا به منطقه باشد.
در پایان، تریفه عزیز تأکید میکند که اقلیم کردستان آماده است به شریکی بزرگ در حوزه انرژی و اقتصاد برای ایالات متحده تبدیل شود. به باور او، اگر واشنگتن و اربیل بتوانند با مهار افراطگرایی و تقویت دفاعی اقلیم، امنیت منطقه را تضمین کنند، هر دو طرف از این همکاری راهبردی سود خواهند برد.
نظر شما